Названы санкции, которые Трамп может снять с России
Экономист Бобровский допустил смягчений санкций против РФ ради выгоды США
Экономист Алексей Бобровский назвал условие, при котором президент США Дональд Трамп может снять часть санкций с России ещё до конца СВО. По мнению эксперта, это произойдёт, если у нового главы Белого дома есть хорошие советники. Они смогут объяснить ему, что дружба с Россией сейчас намного выгоднее, чем вражда.
«Речь идёт об экспортном секторе. Если снять санкции с экспорта сырья, то это будет очень выгодно США, больше, чем нам. Потому что тогда выстраивается та система, которая была до СВО, с большим оттоком капитала. Для нас наоборот важнее снятие санкций по технологиям», — отметил экономист в эфире радио «Комсомольская правда».
Сам Трамп уже также поднимал тему снятия санкций с России. Во время предвыборной гонки политик заявлял, что не является сторонником таких мер воздействия на нашу страну. После возвращения в Белый дом он обещал снять все санкции с РФ, однако сейчас заговорил по-другому. После инаугурации республиканец заявил, что антироссийские санкции вряд ли будут сняты до окончания украинского конфликта. Мало того, он пообещал усилить их, если Москва откажется от мирных переговоров.