Названы санкции, которые Трамп может снять с России

Экономист Алексей Бобровский назвал условие, при котором президент США Дональд Трамп может снять часть санкций с России ещё до конца СВО. По мнению эксперта, это произойдёт, если у нового главы Белого дома есть хорошие советники. Они смогут объяснить ему, что дружба с Россией сейчас намного выгоднее, чем вражда.

«Речь идёт об экспортном секторе. Если снять санкции с экспорта сырья, то это будет очень выгодно США, больше, чем нам. Потому что тогда выстраивается та система, которая была до СВО, с большим оттоком капитала. Для нас наоборот важнее снятие санкций по технологиям», — отметил экономист в эфире радио «Комсомольская правда».