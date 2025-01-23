Результата не будет: В Госдуме призвали Трампа обдумывать слова о России
Депутат Шеремет посоветовал Трампу не говорить с Россией с позиции силы
Депутат Госдумы от Республики Крым, член Комитета по безопасности Михаил Шеремет предложил президенту США Дональду Трампу избегать общения с Россией с позиции силы, считая это неэффективным.
«Нужно осознавать, что Трамп не является нашим ближайшим союзником, он взаимодействует с нами, руководствуясь, прежде всего, интересами своей страны. Задачи США ясны: ослабить другие государства, чтобы самим усилиться. Однако вести разговор с Россией с позиций силы ему не стоит — это не принесёт результата», — цитирует Шеремета РИА Новости.
Он отметил, что Трампу под силу положить конец военному конфликту на Украине, хотя пока что от него были лишь громкие слова, но конкретные шаги отсутствовали.
«Трамп — умный стратег, он понимает, что у России и США много общих интересов. Нам нужно снизить накал в отношениях, вернуть мир к стабильности и предсказуемости, что позволит странам развиваться и процветать», — заявил депутат.
Ранее Трамп призвал российского лидера Владимира Путина завершить спецоперацию на Украине. В противном случае он пригрозил крупными налогами, тарифами и санкциями на всё российское ввозимое в США и другие государства.
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