Результата не будет: В Госдуме призвали Трампа обдумывать слова о России

Депутат Госдумы от Республики Крым, член Комитета по безопасности Михаил Шеремет предложил президенту США Дональду Трампу избегать общения с Россией с позиции силы, считая это неэффективным.

«Нужно осознавать, что Трамп не является нашим ближайшим союзником, он взаимодействует с нами, руководствуясь, прежде всего, интересами своей страны. Задачи США ясны: ослабить другие государства, чтобы самим усилиться. Однако вести разговор с Россией с позиций силы ему не стоит — это не принесёт результата», — цитирует Шеремета РИА Новости.

Он отметил, что Трампу под силу положить конец военному конфликту на Украине, хотя пока что от него были лишь громкие слова, но конкретные шаги отсутствовали.

«Трамп — умный стратег, он понимает, что у России и США много общих интересов. Нам нужно снизить накал в отношениях, вернуть мир к стабильности и предсказуемости, что позволит странам развиваться и процветать», — заявил депутат.