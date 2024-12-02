Угрозы Трампа лишь усиливают эрозию доллара, заявили в Кремле

Если Штаты через силу будут вынуждать другие страны использовать доллар, это лишь ускорит тенденцию к переходу на расчёты в национальных валютах. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обещание победившего на выборах в Штатах Дональда Трампа ввести стопроцентные пошлины в ответ на создание странами БРИКС собственной валюты или продолжение ими отказа от доллара в пользу нацвалют.

«Если США будут с использованием силы, как они говорят, [с использованием] экономического какого-то воздействия принуждать страны к использованию доллара, ну, наверное, это ещё больше усилит эти тенденции по переходу на национальные валюты», — пояснил спикер Кремля.

Песков добавил, что эрозия доллара продолжает набирать обороты. Это приводит к тому, что множество стран начнут отказываться от использования этой валюты в качестве резервной. И хоть Трамп говорил только о странах БРИКС, переход на использование национальных валют усиливается во всех странах мира.