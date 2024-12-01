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1 декабря, 15:32

Проститутки решили не поднимать цены на услуги, несмотря на рост доллара

Проститутки решили не увеличивать цены. Фото © Shutterstock / FOTODOM / LightField Studios

Проститутки решили не увеличивать цены. Фото © Shutterstock / FOTODOM / LightField Studios

В России нашлись те, кто решил закрыть глаза на рост доллара и оставить цены на услуги прежними. Снисходительность к обществу проявили проститутки. Работницы данной сферы заявили, что мужчины очень часто жалуются на экономические проблемы и влияние повышенной ставки Центробанка, сообщает Mash.

Кстати, спрос на прекрасных дам увеличился на 20 процентов. Однако клиенты становятся всё более озабоченными. Теперь на место романтическим и интимным обстановкам приходят экономические реалии и напряжение мужчин.

«По декабрю женщины становятся заложницами снятия стресса. И сейчас услуги проституток обозначают не веселье и отдых, а, скорее, один из способов снять стресс. Второй — заработать больше денег. Девушки не хотят повышать стоимость услуги, потому что растёт и спрос», — рассказал психолог Ийя Лемман.

Некоторые дамы всё-таки решились поднять цены. Прайс увеличился у тех, кто работает в ночь, потому что впереди россиян ждут праздники и долгий отдых. Также есть и те, кто требует фиксированные расценки в долларах, но оплачивает услуги в рублях.

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Напомним, что 25 ноября курс доллара превысил 103 рубля, а на следующий день на Forex американская валюта выросла в цене, преодолев отметку в 105 рублей. 27 ноября доллар на торгах достиг 108 рублей. Life.ru уже успел рассказать, каков возможный максимум для доллара и когда начнётся укрепление рубля.

Наталья Афонина
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