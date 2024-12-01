Проститутки решили не поднимать цены на услуги, несмотря на рост доллара

В России нашлись те, кто решил закрыть глаза на рост доллара и оставить цены на услуги прежними. Снисходительность к обществу проявили проститутки. Работницы данной сферы заявили, что мужчины очень часто жалуются на экономические проблемы и влияние повышенной ставки Центробанка, сообщает Mash.

Кстати, спрос на прекрасных дам увеличился на 20 процентов. Однако клиенты становятся всё более озабоченными. Теперь на место романтическим и интимным обстановкам приходят экономические реалии и напряжение мужчин.

«По декабрю женщины становятся заложницами снятия стресса. И сейчас услуги проституток обозначают не веселье и отдых, а, скорее, один из способов снять стресс. Второй — заработать больше денег. Девушки не хотят повышать стоимость услуги, потому что растёт и спрос», — рассказал психолог Ийя Лемман.