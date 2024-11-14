Две школьницы-проститутки попались в «массажном салоне» под Хабаровском

В Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края полиция обнаружила подпольный салон, сотрудницы которого оказывали посетителям интимные услуги. Официально заведение числилось как «центр массажа». Задержаны все организаторы незаконного бизнеса, сообщили в региональном МВД.

В Комсомольске-на-Амуре полиция задержала владельцев притона с проститутками. Видео © Telegram / Полиция Хабаровского края

«Полицейские при силовой поддержке сотрудников управления Росгвардии по Хабаровскому краю задержали организаторов: 29 и 31-летних комсомольчан, а также их подельников. В их числе местные жительницы 21 и 39 лет, а также 19-летний молодой человек. Все они выполняли функции администраторов приватного заведения», — говорится в тексте.

В момент задержания в салоне «работало» пять девушек, среди которых двое оказались возрастом 16 и 17 лет. Полиция изъяла отчётность о прибыли, буклеты с недвусмысленными предложениями трудоустройства, прайс-листы и прочее, свидетельствующее о подпольной деятельности салона. Возбуждены уголовные дела по ст. 241 УК РФ «Организация занятия проституцией» и по ст. 35 УК РФ «Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией)».