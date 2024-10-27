«Я всё сказал!» Депутат из пикантного видео с «проституткой в Госдуме» отказался сдать мандат

Депутат от партии КПРФ Денис Парфёнов впервые прокомментировал пикантное видео в кабинете в Госдуме, на котором очень похожий на него мужчина предаётся плотским утехам с дорогой эскортницей. Особых объяснений от парламентария услышать не удалось, но сдавать из-за скандала мандат он не собирается, сообщает газета «Известия».

«В нашей партии не принято комментировать домыслы и измышления. Спасибо, всего доброго», — сказал Парфёнов журналисту после X Пленума ЦК КПРФ.

Также депутат не стал отвечать на вопрос о готовности сдать мандат, а поинтересовался у журналиста о том, какое издание он представляет. Затем он удалился со словами «Я всё сказал!»