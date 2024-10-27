«Я всё сказал!» Депутат из пикантного видео с «проституткой в Госдуме» отказался сдать мандат
Депутат Парфёнов заявил, что видео с проституткой в Госдуме — это лишь домыслы
Депутат от партии КПРФ Денис Парфёнов впервые прокомментировал пикантное видео в кабинете в Госдуме, на котором очень похожий на него мужчина предаётся плотским утехам с дорогой эскортницей. Особых объяснений от парламентария услышать не удалось, но сдавать из-за скандала мандат он не собирается, сообщает газета «Известия».
«В нашей партии не принято комментировать домыслы и измышления. Спасибо, всего доброго», — сказал Парфёнов журналисту после X Пленума ЦК КПРФ.
Также депутат не стал отвечать на вопрос о готовности сдать мандат, а поинтересовался у журналиста о том, какое издание он представляет. Затем он удалился со словами «Я всё сказал!»
Напомним, ранее в Сети начало распространяться видео, которое повергло в шок всю общественность. На снятых, предположительно в Госдуме, кадрах, очень похожий на Парфёнова мужчина предавался плотским утехам с представительницей древнейшей профессии. Милонов потребовал вымыть с хлоркой кабинет, где было снято пикантное видео. В КПРФ подтвердили, что видео они уже посмотрели и «проводят работу». Депутат Авксентьева, кстати, призвала дождаться итогов комиссии. Между тем, оказалось, что заподозренный в заказе проститутки парламентарий, женат. Он, кстати, по некоторым данным, отбил девушку у друга.
Девушка и похожий на депутата Дениса Парфёнова мужчина хорошо проводят время, как утверждается, в кабинете в здании Госдумы. Видео © SHOT