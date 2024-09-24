Зюганов предложил отправить на фронт журналиста Life.ru после вопроса про коммуниста Парфёнова

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил отправить на фронт корреспондента Life.ru, спросившего про скандал с интимным видео, на котором запечатлён человек, похожий на депутата Дениса Парфёнова.

«У тебя нет других вопросов? Ты был на фронте хоть раз? Стыдно за вас», — сказал Зюганов.

Геннадий Зюганов — о скандальном видео. Видео © SHOT