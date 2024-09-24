Зюганов предложил отправить на фронт журналиста Life.ru после вопроса про коммуниста Парфёнова
Зюганов не ответил на вопрос о видео с человеком, похожим на депутата Парфёнова
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил отправить на фронт корреспондента Life.ru, спросившего про скандал с интимным видео, на котором запечатлён человек, похожий на депутата Дениса Парфёнова.
«У тебя нет других вопросов? Ты был на фронте хоть раз? Стыдно за вас», — сказал Зюганов.
Геннадий Зюганов — о скандальном видео. Видео © SHOT
Напомним, ранее в Сети появилось снятое, предположительно, в здании Госдумы интимное видео, на котором запечатлён человек, очень похожий на коммуниста Дениса Парфёнова. Ранее в КПРФ подтвердили, что видео они уже посмотрели и «проводят работу». От самого Парфёнова комментариев не поступало.
Life.ru