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24 сентября, 09:43

Зюганов предложил отправить на фронт журналиста Life.ru после вопроса про коммуниста Парфёнова

Зюганов не ответил на вопрос о видео с человеком, похожим на депутата Парфёнова

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил отправить на фронт корреспондента Life.ru, спросившего про скандал с интимным видео, на котором запечатлён человек, похожий на депутата Дениса Парфёнова.

«У тебя нет других вопросов? Ты был на фронте хоть раз? Стыдно за вас», — сказал Зюганов.

Геннадий Зюганов — о скандальном видео. Видео © SHOT

Напомним, ранее в Сети появилось снятое, предположительно, в здании Госдумы интимное видео, на котором запечатлён человек, очень похожий на коммуниста Дениса Парфёнова. Ранее в КПРФ подтвердили, что видео они уже посмотрели и «проводят работу». От самого Парфёнова комментариев не поступало.

Обложка ©

Life.ru

Александр Юнашев
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