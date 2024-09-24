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24 сентября, 11:20

«Заявление уже написано»: Замглавы комиссии по этике высказалась о пикантном видео из Госдумы

Депутат Авксентьева призвала дождаться итогов комиссии по пикантному видео из ГД

Заместитель председателя комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Сардана Авксентьева в беседе с Life.ru прокомментировала скандал с интимным видео, предположительно снятом в стенах Госдумы, на котором изображён человек, похожий на депутата от КПРФ Дениса Парфёнова.

Депутат Авксентьева комментирует скандальное видео, на котором, предположительно, запечатлён депутат Парфёнов. Видео © Life.ru

«Это будет рассматриваться на комиссии, поскольку заявление уже написано. Вот и посмотрим», — сказала Авксентьева.

Когда будет созываться эта комиссия, депутат не уточнила.

К слову, ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов попытался отправить на фронт корреспондента Life.ru, спросившего про скандал с интимным видео, снятым в стенах Госдумы.

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Напомним, на днях в Сети появилось снятое, предположительно, в здании Госдумы интимное видео, на котором запечатлён человек, очень похожий на коммуниста Дениса Парфёнова. В КПРФ подтвердили, что видео они уже посмотрели и «проводят работу». От самого Парфёнова никаких комментариев не поступало.

Обложка ©

Life.ru

Александр Юнашев
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