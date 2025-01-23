Мизулина жёстко ответила Трампу на его заявление о роли России во Второй мировой войне

Глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина прокомментировала высказывания президента США Дональда Трампа, который заявил, что Россия помогла США выиграть Вторую мировую войну, назвав их «кощунством» и «издевательством над памятью ветеранов». Это заявление она сделала на встрече с участниками фестиваля Клуба весёлых и находчивых (КВН) в Сочи.

Ранее Трамп в своих соцсетях утверждал, что Россия оказала помощь США в победе во Второй мировой войне, напомнив, что в ходе этого конфликта страна понесла колоссальные потери — 60 миллионов жизней.

Мизулина же выразила глубокое недовольство такими заявлениями. Она заявила, что её дед, «как участник Сталинградской битвы, точно не помогал ни в чём Соединённым Штатам Америки и точно воевал за свою страну, за своих родных, за Россию».

«Я воспринимаю [слова Трампа] как оскорбление памяти участников Великой Отечественной войны и по-другому воспринимать не могу. Подобные высказывания, мне кажется, крайне сомнительными», — заключила Мизулина.