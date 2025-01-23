Мизулина жёстко ответила Трампу на его заявление о роли России во Второй мировой войне
Мизулина назвала слова Трампа о Второй мировой войне кощунством
Дональд Трамп и Екатерина Мизулина. Обложка © flickr / Trump White House Archived / Telegram / Екатерина Мизулина
Глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина прокомментировала высказывания президента США Дональда Трампа, который заявил, что Россия помогла США выиграть Вторую мировую войну, назвав их «кощунством» и «издевательством над памятью ветеранов». Это заявление она сделала на встрече с участниками фестиваля Клуба весёлых и находчивых (КВН) в Сочи.
Ранее Трамп в своих соцсетях утверждал, что Россия оказала помощь США в победе во Второй мировой войне, напомнив, что в ходе этого конфликта страна понесла колоссальные потери — 60 миллионов жизней.
Мизулина же выразила глубокое недовольство такими заявлениями. Она заявила, что её дед, «как участник Сталинградской битвы, точно не помогал ни в чём Соединённым Штатам Америки и точно воевал за свою страну, за своих родных, за Россию».
«Я воспринимаю [слова Трампа] как оскорбление памяти участников Великой Отечественной войны и по-другому воспринимать не могу. Подобные высказывания, мне кажется, крайне сомнительными», — заключила Мизулина.
Ранее в Госдуме призвали Трампа обдумывать слова о России. Депутат Михаил Шеремет предложил президенту США избегать общения с РФ с позиции силы, считая это неэффективным. Напомним, Трамп призвал российского лидера Владимира Путина завершить спецоперацию на Украине. В противном случае он пригрозил крупными налогами, тарифами и санкциями на всё российское ввозимое в США и другие государства.