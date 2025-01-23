Трамп назвал комичным и печальным решение Байдена не помиловать себя

Президент США Дональд Трамп выразил разочарование от того, что бывший глава государства Джо Байден не воспользовался возможностью помиловать себя перед тем, как уйти с поста. Об этом политик заявил в интервью на телеканале Fox News.

«Это, знаете, в какой-то мере комично и в то же время печально — он не простил сам себя», — сказал американский президент.

Кроме того, новый лидер Белого дома указал, что вся ситуация связана с Байденом. Однако он не разъяснил, какую именно связь имел в виду. Также Трамп напомнил, что у него была возможность помиловать своих сторонников в конце первого президентского срока, однако он не воспользовался ею.

«Я сказал, что не собираюсь никого помиловать. Мы не сделали ничего плохого», — добавил Трамп.