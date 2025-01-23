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22 января, 22:15

«Немного вдохновляющее»: Трамп раскрыл содержание письма Байдена

Байден в письме Трампу пообещал молиться о процветании и благодати США

Бывший президент США Джо Байден направил письмо своему преемнику Дональду Трампу, в котором выразил надежду на процветание страны в ближайшие четыре года. Послание, опубликованное телеканалом Fox News, содержит пожелания Трампу и его семье всего самого лучшего.

«Я молюсь за то, чтобы ближайшие четыре года были временем процветания, мира и благодати для нашей нации. Пусть вас благословит и направляет Господь, как он благословляет и направляет нашу страну с её основания», — написал экс-президент США.

Дональд Трамп, комментируя письмо, назвал его «немного вдохновляющим». По его словам, текст в послании достойный того, чтобы его увидела публика.

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Ранее Life.ru писал, что новый президент США Дональд Трамп оказался самым старым главой государства в американской истории. Сейчас ему 78 лет, что на полгода больше, чем возраст его предшественника Джо Байдена в начале президентства. Напомним, 20 января состоялась инаугурация Дональда Трампа, в ходе которой он официально принял на себя обязанности лидера Белого дома.

Обложка ©

flickr / Joe Biden

Артём Гапоненко
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