«Немного вдохновляющее»: Трамп раскрыл содержание письма Байдена
Байден в письме Трампу пообещал молиться о процветании и благодати США
Бывший президент США Джо Байден направил письмо своему преемнику Дональду Трампу, в котором выразил надежду на процветание страны в ближайшие четыре года. Послание, опубликованное телеканалом Fox News, содержит пожелания Трампу и его семье всего самого лучшего.
«Я молюсь за то, чтобы ближайшие четыре года были временем процветания, мира и благодати для нашей нации. Пусть вас благословит и направляет Господь, как он благословляет и направляет нашу страну с её основания», — написал экс-президент США.
Дональд Трамп, комментируя письмо, назвал его «немного вдохновляющим». По его словам, текст в послании достойный того, чтобы его увидела публика.
Ранее Life.ru писал, что новый президент США Дональд Трамп оказался самым старым главой государства в американской истории. Сейчас ему 78 лет, что на полгода больше, чем возраст его предшественника Джо Байдена в начале президентства. Напомним, 20 января состоялась инаугурация Дональда Трампа, в ходе которой он официально принял на себя обязанности лидера Белого дома.
flickr / Joe Biden