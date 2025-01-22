В России ощутили идеологическую близость с США в первые же дни президентства Трампа

Объявленный Дональдом Трампом «золотой век» Америки не сулит ничего хорошего для тех, кто поддерживает идеи «разнообразия, равенства и инклюзивности», а также для сторонников смены пола у детей. Об этом написал у себя в Telegram-канале Алексей Пушков, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике.

Российский сенатор считает, что «золотой век», о котором говорит Трамп, не включает в себя благоприятные условия для приверженцев этих концепций. Он полагает, что с уходом Байдена трансгендерная волна также отступит, и Трамп попытается вернуть страну к традиционным ценностям.