В России ощутили идеологическую близость с США в первые же дни президентства Трампа
Сенатор Пушков: Дональд Трамп уничтожил ценностный разлом между США и Россией
Объявленный Дональдом Трампом «золотой век» Америки не сулит ничего хорошего для тех, кто поддерживает идеи «разнообразия, равенства и инклюзивности», а также для сторонников смены пола у детей. Об этом написал у себя в Telegram-канале Алексей Пушков, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике.
Российский сенатор считает, что «золотой век», о котором говорит Трамп, не включает в себя благоприятные условия для приверженцев этих концепций. Он полагает, что с уходом Байдена трансгендерная волна также отступит, и Трамп попытается вернуть страну к традиционным ценностям.
«На обозримую перспективу это снимает, как минимум, один идеологический и ценностный разлом между Вашингтоном и Москвой», — написал он.
Ранее Трамп пообещал открыть «золотой век» для своей страны и заявил, что одержал на выборах «изумительную победу» в интересах всего народа, которая позволит сделать Америку снова великой. Однако не все верят, что период президентства Трампа может войти в истории как «золотой век».
Kandinsky 3.1 / Life.ru