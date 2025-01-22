«Золотой век» Америки оказался под угрозой из-за недостатков Дональда Трампа
Economist: Трамп может привести Америку к «золотому веку», но с одним условием
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Британский журнал Economist считает, что у президента Дональда Трампа есть возможность реализовать обещанный им «золотой век» Америки, однако для этого ему необходимо преодолеть свои собственные недостатки.
Издание подчеркивает, что Трамп сможет достичь своих целей только если сумеет справиться с собой, ведь именно он является своим главным противником. Economist отмечает, что текущая политическая ситуация предоставляет ему благоприятные условия: его партия находится под контролем, демократы потерпели неудачу, а иностранные соперники сосредоточены на своих внутренних проблемах. С характерной для него дерзостью, Трамп может попытаться представить себя как «миротворец и объединитель».
Однако журнал также указывает, что его «мелочная преданность партии» и недавние помилования людей, причастных к штурму Капитолия 6 января, не внушают оптимизма в отношении его шансов преодолеть собственные слабости, которые могут затмить потенциальный «золотой век».
Среди этих недостатков Economist выделяет склонность Трампа к самообвинению, проблемы с концентрацией внимания, зависимость от похвалы и восхищение авторитарными лидерами.
Ранее Дональд Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу сделать всё возможное, чтобы конфликт России и Украины завершился за 100 дней. А сразу после вступления в должность Трамп подписал указ о заморозке на три месяца предоставления помощи другим государствам в связи с тем, что это не соответствуют американским интересам и ценностям. В числе этих стран – Украина.