«Золотой век» Америки оказался под угрозой из-за недостатков Дональда Трампа

Британский журнал Economist считает, что у президента Дональда Трампа есть возможность реализовать обещанный им «золотой век» Америки, однако для этого ему необходимо преодолеть свои собственные недостатки.

Издание подчеркивает, что Трамп сможет достичь своих целей только если сумеет справиться с собой, ведь именно он является своим главным противником. Economist отмечает, что текущая политическая ситуация предоставляет ему благоприятные условия: его партия находится под контролем, демократы потерпели неудачу, а иностранные соперники сосредоточены на своих внутренних проблемах. С характерной для него дерзостью, Трамп может попытаться представить себя как «миротворец и объединитель».

Однако журнал также указывает, что его «мелочная преданность партии» и недавние помилования людей, причастных к штурму Капитолия 6 января, не внушают оптимизма в отношении его шансов преодолеть собственные слабости, которые могут затмить потенциальный «золотой век».