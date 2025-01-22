В России указали на две «роковые ошибки», избежав которых Трамп поладит с Путиным

Чтобы восстановить отношения с Москвой, Вашингтон должен избегать повторения двух «роковых» ошибок, связанных с наложением санкций на РФ и поддержкой на Украине режима, который представляет угрозу России. Об этом заявил, обращаясь к президенту США Дональду Трампу, депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

«Есть хорошая восточная поговорка: «Не важно, как далеко вы ушли по неправильному пути – возвращайтесь». Надеюсь, Трамп сможет вернуть США с неправильного пути и не станет повторять роковые ошибки своего предшественника по введению санкций в отношении России, а также поддержке и накачке оружием враждебного ей режима на Украине», — предостерегал Шеремет в разговоре с РИА «Новости».