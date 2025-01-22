В России указали на две «роковые ошибки», избежав которых Трамп поладит с Путиным
Депутат ГД Шеремет предостерёг Трампа от двух роковых ошибок в отношении России
Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © kremlin.ru
Чтобы восстановить отношения с Москвой, Вашингтон должен избегать повторения двух «роковых» ошибок, связанных с наложением санкций на РФ и поддержкой на Украине режима, который представляет угрозу России. Об этом заявил, обращаясь к президенту США Дональду Трампу, депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
«Есть хорошая восточная поговорка: «Не важно, как далеко вы ушли по неправильному пути – возвращайтесь». Надеюсь, Трамп сможет вернуть США с неправильного пути и не станет повторять роковые ошибки своего предшественника по введению санкций в отношении России, а также поддержке и накачке оружием враждебного ей режима на Украине», — предостерегал Шеремет в разговоре с РИА «Новости».
Парламентарий утверждает, что Трамп имеет ресурсы, чтобы ради восстановления международной стабильности и выполнения собственного обещания положить конец разожжённому Западом военному конфликту и собрать по кусочкам разбитую «чашу доверия» двух сверхдержав — России и США.
Ранее Дональд Трамп созвонился с лидером КНР Си Цзиньпином, чтобы попросить у Китая помощи в вопросе урегулирования украинского конфликта. После этого разговора глава США заявил, что в любое время готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным. С его слов, такая беседа состоится уже совсем скоро, однако Белый дом всё ещё обсуждает вопрос продолжения поставок оружия Киеву, что, конечно, отдаляет перспективы достижения мира.