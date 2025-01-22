Дональд Трамп
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Регион
22 января, 01:30

Трамп заявил, что США изучают вопрос продолжения поставок оружия Киеву

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация анализирует возможность продолжения поставок вооружения Украине. Так политик ответил на вопросы журналистов в Белом доме.

«Мы изучаем данный вопрос», — сказал Трамп, комментируя готовность продолжить военную поддержку Киева. При этом он отметил, что намерен в скором времени провести разговор с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы понять дальнейшие перспективы.

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Также Трамп сообщил, что обсуждение украинского вопроса велось в ходе его недавних переговоров с Си Цзиньпином. Американский президент обратился к председателю КНР с просьбой помочь урегулировать ситуацию. Телефонная беседа между Си Цзиньпином и Трампом состоялась 17 января.

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flickr / Trump White House Archived

Артём Гапоненко
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