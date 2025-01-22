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Регион
22 января, 01:50

Пушков: Макрон объявляет себя знаменосцем войны в противовес Трампу

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Президент Франции Эмманюэль Макрон открыто ставит себя в противовес лидеру США Дональду Трампу и фактически провозглашает себя знаменосцем войны. Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.

«В составе западного альянса Макрон явно противопоставляет себя Трампу… В то время как Трамп словесно выступает за завершение войны, что сегодня подтвердил госсекретарь США Марко Рубио, Макрон объявляет себя знаменосцем войны», — отметил Пушков.

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Таким образом парламентарий отреагировал на высказывания Макрона о том, что конфликт на Украине не завершится в ближайшее время и о той «угрозе», которую Россия якобы представляет для европейской безопасности. Макрон добавил, что в данной ситуации Франция обязана продолжать поддерживать Киев и содействовать ему в переговорах с более сильной позицией.

Лия Мурадьян
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