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6 ноября, 08:23

Трамп пообещал США «действительно золотой век»

Кандидат в президенты США Дональд Трамп пообещал открыть «золотой век» для своей страны и заявил, что одержал на выборах «изумительную победу» в интересах всего народа, которая позволит сделать Америку снова великой.

«Начнётся действительно золотой век Америки», — высказался республиканец, выступая в своём поместье Мар-а-Лаго.

Напомним, выборы президента США состоялись 5 ноября. От демократов кандидатом стала Камала Харрис, её соперник — республиканец Дональд Трамп. Избирательные участки в Штатах уже закрылись, сейчас идёт подсчёт голосов. Прогнозы СМИ показывают, что Трамп опережает Харрис. Сам республиканец уже заявил о своей победе и пообещал не развязывать войны, а положить им конец.

Российский рынок акций позитивно отреагировал на первые новости о победе Трампа в США
Российский рынок акций позитивно отреагировал на первые новости о победе Трампа в США
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Алена Пенчугина
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