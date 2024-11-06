Трамп пообещал США «действительно золотой век»
Кандидат в президенты США Дональд Трамп пообещал открыть «золотой век» для своей страны и заявил, что одержал на выборах «изумительную победу» в интересах всего народа, которая позволит сделать Америку снова великой.
«Начнётся действительно золотой век Америки», — высказался республиканец, выступая в своём поместье Мар-а-Лаго.
Напомним, выборы президента США состоялись 5 ноября. От демократов кандидатом стала Камала Харрис, её соперник — республиканец Дональд Трамп. Избирательные участки в Штатах уже закрылись, сейчас идёт подсчёт голосов. Прогнозы СМИ показывают, что Трамп опережает Харрис. Сам республиканец уже заявил о своей победе и пообещал не развязывать войны, а положить им конец.