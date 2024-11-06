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6 ноября, 07:53

Российский рынок акций позитивно отреагировал на первые новости о победе Трампа в США

Индекс Мосбиржи поднялся выше 2700 пунктов на фоне новостей о победе Трампа

Индекс Мосбиржи (IMOEX) поднялся на 3,2% на старте торгов, достигнув уровня 2700,46 пункта. Эти данные были зафиксированы на Московской бирже в 10:06 мск. В последний раз индекс превышал отметку 2700 пунктов 25 октября.

Индекс РТС также увеличился на 3,2%, составив 867,6 пункта.

Рост на рынке наблюдается на фоне общего оптимизма на мировых площадках после объявления предварительных результатов выборов президента США, которые состоялись 5 ноября. В борьбе за пост президента участвуют кандидат от Республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп, и действующий вице-президент от Демократической партии Камала Харрис.

Утренние итоги выборов в США. Трамп набрал необходимое количество выборщиков, Харрис отложила обращение к нации
Утренние итоги выборов в США. Трамп набрал необходимое количество выборщиков, Харрис отложила обращение к нации

Выборы президента США состоялись 5 ноября. Главная борьба за Овальный кабинет разгорелась между вице-президентом, кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис, и бывшим президентом-республиканцем Дональдом Трампом. Трамп уже объявил о своей победе, выступая перед своими сторонниками во Флориде.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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