Российский рынок акций позитивно отреагировал на первые новости о победе Трампа в США
Индекс Мосбиржи поднялся выше 2700 пунктов на фоне новостей о победе Трампа
Индекс Мосбиржи (IMOEX) поднялся на 3,2% на старте торгов, достигнув уровня 2700,46 пункта. Эти данные были зафиксированы на Московской бирже в 10:06 мск. В последний раз индекс превышал отметку 2700 пунктов 25 октября.
Индекс РТС также увеличился на 3,2%, составив 867,6 пункта.
Рост на рынке наблюдается на фоне общего оптимизма на мировых площадках после объявления предварительных результатов выборов президента США, которые состоялись 5 ноября. В борьбе за пост президента участвуют кандидат от Республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп, и действующий вице-президент от Демократической партии Камала Харрис.
Выборы президента США состоялись 5 ноября. Главная борьба за Овальный кабинет разгорелась между вице-президентом, кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис, и бывшим президентом-республиканцем Дональдом Трампом. Трамп уже объявил о своей победе, выступая перед своими сторонниками во Флориде.
Kandinsky 3.1 / Life.ru