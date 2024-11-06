Российский рынок акций позитивно отреагировал на первые новости о победе Трампа в США

Индекс Мосбиржи (IMOEX) поднялся на 3,2% на старте торгов, достигнув уровня 2700,46 пункта. Эти данные были зафиксированы на Московской бирже в 10:06 мск. В последний раз индекс превышал отметку 2700 пунктов 25 октября.

Рост на рынке наблюдается на фоне общего оптимизма на мировых площадках после объявления предварительных результатов выборов президента США, которые состоялись 5 ноября. В борьбе за пост президента участвуют кандидат от Республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп, и действующий вице-президент от Демократической партии Камала Харрис.