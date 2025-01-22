Трамп отнял у Байдена титул самого старого президента США, за который его высмеивал
Трамп стал самым старым президентом в истории США, обойдя даже Байдена
Новый президент США Дональд Трамп оказался самым старым главой государства в американской истории. Сейчас ему 78 лет, что на полгода больше, чем возраст его предшественника Джо Байдена в начале президентства.
Сам Трамп не стыдится своих лет и уверенно заявляет, что находится в прекрасной физической форме, отлично соображает и постоянно занимается саморазвитие. Но вот на Байдена он не раз обрушивался с саркастическими шуточками по поводу его старости и немощности. «Дедушка Джо» часто допускал в речи оговорки, путался, засыпал на важных мероприятиях и имел проблемы с координацией, тем самым давая Трампу новые материалы для «стендапов».
Сейчас средний возраст американских президентов составляет 56 лет, однако граждане США хотели бы видеть во главе страны молодого лидера. Портал Pew Research Center провёл опрос и выяснил, что американцы мечтают о президенте возрастом около 50 лет. И только 3% опрошенных согласились, что мужчина старше 70 лет способен быть идеальным руководителем.
Напомним, 20 января состоялась инаугурация Дональда Трампа, в ходе которой он официально принял на себя обязанности президента США. Политик подписал более 100 указов в первые часы своего правления. Многие из них отменяют распоряжения предыдущей администрации. Трамп язвительно заметил, что считает прежнее руководство наихудшим в истории Штатов.
ТАСС / АР