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Регион
22 января, 08:30

Трамп отнял у Байдена титул самого старого президента США, за который его высмеивал

Трамп стал самым старым президентом в истории США, обойдя даже Байдена

Новый президент США Дональд Трамп оказался самым старым главой государства в американской истории. Сейчас ему 78 лет, что на полгода больше, чем возраст его предшественника Джо Байдена в начале президентства.

Сам Трамп не стыдится своих лет и уверенно заявляет, что находится в прекрасной физической форме, отлично соображает и постоянно занимается саморазвитие. Но вот на Байдена он не раз обрушивался с саркастическими шуточками по поводу его старости и немощности. «Дедушка Джо» часто допускал в речи оговорки, путался, засыпал на важных мероприятиях и имел проблемы с координацией, тем самым давая Трампу новые материалы для «‎стендапов».

Сейчас средний возраст американских президентов составляет 56 лет, однако граждане США хотели бы видеть во главе страны молодого лидера. Портал Pew Research Center провёл опрос и выяснил, что американцы мечтают о президенте возрастом около 50 лет. И только 3% опрошенных согласились, что мужчина старше 70 лет способен быть идеальным руководителем.

«Золотой век» Америки оказался под угрозой из-за недостатков Дональда Трампа
«Золотой век» Америки оказался под угрозой из-за недостатков Дональда Трампа

Напомним, 20 января состоялась инаугурация Дональда Трампа, в ходе которой он официально принял на себя обязанности президента США. Политик подписал более 100 указов в первые часы своего правления. Многие из них отменяют распоряжения предыдущей администрации. Трамп язвительно заметил, что считает прежнее руководство наихудшим в истории Штатов.

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ТАСС / АР

Татьяна Миссуми
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