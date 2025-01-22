Трамп отнял у Байдена титул самого старого президента США, за который его высмеивал

Новый президент США Дональд Трамп оказался самым старым главой государства в американской истории. Сейчас ему 78 лет, что на полгода больше, чем возраст его предшественника Джо Байдена в начале президентства.

Сам Трамп не стыдится своих лет и уверенно заявляет, что находится в прекрасной физической форме, отлично соображает и постоянно занимается саморазвитие. Но вот на Байдена он не раз обрушивался с саркастическими шуточками по поводу его старости и немощности. «Дедушка Джо» часто допускал в речи оговорки, путался, засыпал на важных мероприятиях и имел проблемы с координацией, тем самым давая Трампу новые материалы для «‎стендапов».

Сейчас средний возраст американских президентов составляет 56 лет, однако граждане США хотели бы видеть во главе страны молодого лидера. Портал Pew Research Center провёл опрос и выяснил, что американцы мечтают о президенте возрастом около 50 лет. И только 3% опрошенных согласились, что мужчина старше 70 лет способен быть идеальным руководителем.