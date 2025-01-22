Трамп заявил, что любит русский народ и не собирается причинять ему вред
Президент США Дональд Трамп заявил, что любит русский народ и не собирается причинять РФ вред. Также он отметил свои хорошие взаимоотношения с российским лидером Владимиром Путиным.
«Я не собираюсь причинять вред России. Я люблю русский народ и всегда имел очень хорошие отношения с президентом Путиным — несмотря на ложь радикальных левых о России. Мы никогда не должны забывать, что Россия помогла нам выиграть Вторую мировую войну, потеряв почти 60 миллионов жизней», — написал Трамп в соцсетях.
В связи с этим американский лидер «решил сделать большое одолжение» для РФ и её президента — заключить сделку и остановить конфликт на Украине.
А ранее газета The Wall Street Journal узнала, что президент США Дональд Трамп якобы поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу сделать всё возможное, чтобы конфликт России и Украины завершился за 100 дней. Депутат Госдумы Олег Нилов в беседе с Life.ru рассказал, как новая администрация США может продемонстрировать свою решимость в этом вопросе.
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