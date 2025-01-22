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Регион
22 января, 16:12
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Трамп заявил, что любит русский народ и не собирается причинять ему вред

Президент США Дональд Трамп заявил, что любит русский народ и не собирается причинять РФ вред. Также он отметил свои хорошие взаимоотношения с российским лидером Владимиром Путиным.

«Я не собираюсь причинять вред России. Я люблю русский народ и всегда имел очень хорошие отношения с президентом Путиным — несмотря на ложь радикальных левых о России. Мы никогда не должны забывать, что Россия помогла нам выиграть Вторую мировую войну, потеряв почти 60 миллионов жизней», — написал Трамп в соцсетях.

В связи с этим американский лидер «решил сделать большое одолжение» для РФ и её президента — заключить сделку и остановить конфликт на Украине.

В России ощутили идеологическую близость с США в первые же дни президентства Трампа
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А ранее газета The Wall Street Journal узнала, что президент США Дональд Трамп якобы поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу сделать всё возможное, чтобы конфликт России и Украины завершился за 100 дней. Депутат Госдумы Олег Нилов в беседе с Life.ru рассказал, как новая администрация США может продемонстрировать свою решимость в этом вопросе.

Обложка ©

Shutterstock/FOTODOM/Jonah Elkowitz

Александра Вишнякова
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