Трамп заявил, что любит русский народ и не собирается причинять ему вред

Президент США Дональд Трамп заявил, что любит русский народ и не собирается причинять РФ вред. Также он отметил свои хорошие взаимоотношения с российским лидером Владимиром Путиным.

«Я не собираюсь причинять вред России. Я люблю русский народ и всегда имел очень хорошие отношения с президентом Путиным — несмотря на ложь радикальных левых о России. Мы никогда не должны забывать, что Россия помогла нам выиграть Вторую мировую войну, потеряв почти 60 миллионов жизней», — написал Трамп в соцсетях.