Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 января, 10:28

В ГД раскрыли, как Трамп может доказать решимость завершить конфликт на Украине за 100 дней

Нилов: США должны доказать решимость завершить конфликт на Украине за 100 дней

Депутат Госдумы Олег Нилов в беседе с Life.ru призвал новую администрацию США продемонстрировать свою решимость завершить конфликт на Украине за 100 дней. В качестве примера того, что Вашингтон может сделать в рамках такого жеста, парламентарий предложил вернуть российских спортсменов в мировой спорт, сняв с них санкции и «разогнав» WADA и руководителей МОК. Тогда Москва поймёт, что с Белым домом действительно можно иметь дело, подчеркнул Нилов.

Олег Нилов призвал США доказать решимость завершить конфликт на Украине за 100 дней. Видео © Life.ru

«Никто не верил, что в течение 24 часов сложнейший вопрос мирового уровня будет решён. 100 дней, может быть, выглядит более реалистично. Но хотелось бы получить подтверждение серьёзности намерений [от США]. Если мы хотим говорить на равных, ради мира», отметил Нилов.

В Совете Федерации рассказали, что не так со «100 днями» Дональда Трампа
В Совете Федерации рассказали, что не так со «100 днями» Дональда Трампа

Напомним, ранее газета The Wall Street Journal узнала, что президент США Дональд Трамп якобы поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу сделать всё возможное, чтобы конфликт России и Украины завершился за 100 дней. Однако авторы публикации указали, что заключить сделку с президентом РФ Владимиром Путиным будет куда сложнее, чем изначально полагал Трамп во время предвыборной компании.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Украина
  • Олег Нилов
  • Госдума
  • Комментарии Лайфу
  • Политика
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar