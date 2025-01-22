В ГД раскрыли, как Трамп может доказать решимость завершить конфликт на Украине за 100 дней

Депутат Госдумы Олег Нилов в беседе с Life.ru призвал новую администрацию США продемонстрировать свою решимость завершить конфликт на Украине за 100 дней. В качестве примера того, что Вашингтон может сделать в рамках такого жеста, парламентарий предложил вернуть российских спортсменов в мировой спорт, сняв с них санкции и «разогнав» WADA и руководителей МОК. Тогда Москва поймёт, что с Белым домом действительно можно иметь дело, подчеркнул Нилов.

Олег Нилов призвал США доказать решимость завершить конфликт на Украине за 100 дней. Видео © Life.ru

«Никто не верил, что в течение 24 часов сложнейший вопрос мирового уровня будет решён. 100 дней, может быть, выглядит более реалистично. Но хотелось бы получить подтверждение серьёзности намерений [от США]. Если мы хотим говорить на равных, ради мира», — отметил Нилов.