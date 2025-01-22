В Совете Федерации рассказали, что не так со «100 днями» Дональда Трампа
Сенатор Джабаров: Трамп и Россия по-разному понимают завершение конфликта
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Объявленные Дональдом Трампом «100 дней» до окончания конфликта на Украине — это пиар акция, приуроченная к началу его президентства. В этом уверен первый зампред международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. В разговоре с Life.ru он отметил, что конфликт завершится только тогда, когда обе стороны понимают, что он должен быть закончен, и дело тут не в количестве дней, а в политической воле.
Когда Дональд Трамп, многие европейские и скандинавские страны говорят о завершении конфликта, они, скорее всего, имеют в виду перемирие, прекращение огня, паузу на какой-то срок – может, 5 лет, 10 лет. Но рано или поздно всё это повторится. Но у нас совершенно другие задачи. Из-за того, что безопасность России не была обеспечена, из-за продвижения НАТО на восток, из-за размещения войск НАТО на Украине, мы и начали специальную военную операцию. Если эта задача не будет решена, то все разговоры о том, когда закончится конфликт, не имеют оснований.
сенатор Владимир Джабаров
Ранее Дональд Трамп дал указание своему специальному посланнику по Украине Киту Келлогу сделать всё возможное для скорейшего завершения конфликта между Россией и Украиной в течение ста дней. Сразу после своего вступления в должность он также подписал указ о временной трехмесячной приостановке предоставления помощи другим странам, объясняя это тем, что такая поддержка не соответствует интересам и ценностям США. В числе стран, на которые распространялось это решение, оказалась и Украина.