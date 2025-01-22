В Совете Федерации рассказали, что не так со «100 днями» Дональда Трампа

Когда Дональд Трамп, многие европейские и скандинавские страны говорят о завершении конфликта, они, скорее всего, имеют в виду перемирие, прекращение огня, паузу на какой-то срок – может, 5 лет, 10 лет. Но рано или поздно всё это повторится. Но у нас совершенно другие задачи. Из-за того, что безопасность России не была обеспечена, из-за продвижения НАТО на восток, из-за размещения войск НАТО на Украине, мы и начали специальную военную операцию. Если эта задача не будет решена, то все разговоры о том, когда закончится конфликт, не имеют оснований.