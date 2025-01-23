«Это тупик!» В Госдуме поставили Трампа на место после ультиматума Путину по СВО
Депутат Ивлев: Трамп выбрал ошибочную стратегию, говоря с РФ ультиматумами
Стратегия, которую выбрал президент США Дональд Трамп по отношению к России является ошибочной. Американские ультиматумы это лишь «пустые разговоры», заявил депутат Госдумы Леонид Ивлев в беседе с РИА «Новости».
«Если Трамп решил говорить с Россией языком ультиматумов, то он избрал ошибочную и тупиковую стратегию», — сказал он.
Речь Трампа на самом деле демонстрирует псевдооткрытость и содержит угрозы, вместо тех серьёзных позиций, которые выразил президент России Владимир Путин в своём поздравлении республиканцу в день инаугурации.
Напомним, что ранее Дональд Трамп призвал президента лидера РФ прекратить спецоперацию на Украине. В противном случае политик пообещал ввести высокие налоги, тарифы и санкции на все те товары, которые Россия продаёт в США. В Госдуме же призвали Трампа обдумывать слова о России. Депутат Михаил Шеремет предложил американскому президенту избегать общения с РФ с позиции силы, считая это неэффективным.
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