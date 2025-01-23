«Это тупик!» В Госдуме поставили Трампа на место после ультиматума Путину по СВО

Стратегия, которую выбрал президент США Дональд Трамп по отношению к России является ошибочной. Американские ультиматумы это лишь «пустые разговоры», заявил депутат Госдумы Леонид Ивлев в беседе с РИА «Новости».

«Если Трамп решил говорить с Россией языком ультиматумов, то он избрал ошибочную и тупиковую стратегию», — сказал он.

Речь Трампа на самом деле демонстрирует псевдооткрытость и содержит угрозы, вместо тех серьёзных позиций, которые выразил президент России Владимир Путин в своём поздравлении республиканцу в день инаугурации.