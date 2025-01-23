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Регион
23 января, 07:15

«Это тупик!» В Госдуме поставили Трампа на место после ультиматума Путину по СВО

Депутат Ивлев: Трамп выбрал ошибочную стратегию, говоря с РФ ультиматумами

Стратегия, которую выбрал президент США Дональд Трамп по отношению к России является ошибочной. Американские ультиматумы это лишь «пустые разговоры», заявил депутат Госдумы Леонид Ивлев в беседе с РИА «Новости».

«Если Трамп решил говорить с Россией языком ультиматумов, то он избрал ошибочную и тупиковую стратегию», — сказал он.

Речь Трампа на самом деле демонстрирует псевдооткрытость и содержит угрозы, вместо тех серьёзных позиций, которые выразил президент России Владимир Путин в своём поздравлении республиканцу в день инаугурации.

Результата не будет: В Госдуме призвали Трампа обдумывать слова о России
Результата не будет: В Госдуме призвали Трампа обдумывать слова о России

Напомним, что ранее Дональд Трамп призвал президента лидера РФ прекратить спецоперацию на Украине. В противном случае политик пообещал ввести высокие налоги, тарифы и санкции на все те товары, которые Россия продаёт в США. В Госдуме же призвали Трампа обдумывать слова о России. Депутат Михаил Шеремет предложил американскому президенту избегать общения с РФ с позиции силы, считая это неэффективным.

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Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Наталья Афонина
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