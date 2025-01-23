Генсек НАТО недоволен «неправильной» динамикой украинского конфликта

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс должен усиливать свою поддержку Украины, а не снижать её, чтобы изменить «неправильную» динамику конфликта.

«Прежде всего, мы должны увеличить поддержку Украины, а не уменьшать её. Нам необходимо изменить ход конфликта, так как то, что происходит на фронте, является неправильным», — отметил он в ходе обсуждения ситуации в Украине на Всемирном экономическом форуме в Давосе.