Генсек НАТО недоволен «неправильной» динамикой украинского конфликта
Генсек НАТО Рютте назвал траекторию конфликта на Украине неправильной
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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс должен усиливать свою поддержку Украины, а не снижать её, чтобы изменить «неправильную» динамику конфликта.
«Прежде всего, мы должны увеличить поддержку Украины, а не уменьшать её. Нам необходимо изменить ход конфликта, так как то, что происходит на фронте, является неправильным», — отметил он в ходе обсуждения ситуации в Украине на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Рютте также акцентировал внимание на том, что конфликт имеет «геополитическое» значение, и все западные страны должны принимать участие в помощи Украине.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что НАТО активно вовлечено в конфликт не только через поставки вооружений, но и через подготовку военных кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что увеличение поставок оружия Украине со стороны Запада не содействует мирным переговорам и может иметь негативные последствия. Тем временем Украина ждёт армию из 50 тысяч солдат НАТО для отправки на 1000-километровую линию обороны.