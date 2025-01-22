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Регион
22 января, 08:58

Зеленский пригрозил увеличить ВСУ до 1 млн человек и отдать на «содержание» Европе

Зеленский потребовал, чтобы Европа содержала миллионную армию Украины

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock/FOTODOM/paparazzza

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock/FOTODOM/paparazzza

Владимир Зеленский заявил о планах увеличить численность ВСУ до 1 млн человек, если Украину не примут в НАТО, а содержать миллионную армию он предложил странам Европы.

«Если не будет ни НАТО, не будет чётких гарантий безопасности или контингента, то мы должны иметь миллионную армию. Миллионную армию [надо] кормить, кто её будет кормить? Если Европа говорит, что Украина защищает не только себя, но и ценности Европы, логично, давайте тогда все поддерживать эту армию: оружие, военные», — сказал он журналистам на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Более «дешёвым» вариантом Зеленский назвал членство Украины в НАТО. Он также поддержал идею размещения на Украине «как минимум» 200 тысяч иностранных солдат.

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Также на форуме в Давосе Зеленский подмазывался к Трампу и запугивал Европу. Так, глава киевского режима заявил, что имеет хорошие отношения с 47-м президентом США, а Европа может и не оказаться за столом переговоров по Украине.

Александра Вишнякова
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