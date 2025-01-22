Зеленский пригрозил увеличить ВСУ до 1 млн человек и отдать на «содержание» Европе

Владимир Зеленский заявил о планах увеличить численность ВСУ до 1 млн человек, если Украину не примут в НАТО, а содержать миллионную армию он предложил странам Европы.

«Если не будет ни НАТО, не будет чётких гарантий безопасности или контингента, то мы должны иметь миллионную армию. Миллионную армию [надо] кормить, кто её будет кормить? Если Европа говорит, что Украина защищает не только себя, но и ценности Европы, логично, давайте тогда все поддерживать эту армию: оружие, военные», — сказал он журналистам на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Более «дешёвым» вариантом Зеленский назвал членство Украины в НАТО. Он также поддержал идею размещения на Украине «как минимум» 200 тысяч иностранных солдат.