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Регион
21 января, 19:16

На форуме в Давосе Зеленский подмазывался к Трампу и запугивал Европу

Зеленский заявил о хороших отношениях с Трампом

На экономическом форуме в Давосе глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что имеет хорошие отношения с президентом США Дональдом Трампом. Он также сказал, что не против закончить военные действия.

«У нас действительно хорошие отношения с ним [Трампом]. Вокруг президента Трампа иногда много излишних голосов, которые доносят дезинформацию или пророссийскую риторику. <...>Трамп мне сказал и публично говорил, чтобы закончить войну в этом году, а я сказал: «Мы ваш партнёр, мы хотим закончить войну в этом году, но не просто быстро, но справедливо», — заявил Зеленский во время форума.

Высказался Зеленский и по поводу Европы, сказав, что её место за столом переговоров по поводу российско-украинского конфликта определено не до конца. Он задался риторическим вопросом о том, будет ли Трамп слушать Европу или же решит без неё переговорить с Россией и КНР.

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О роли Европы в решении конфликта Зеленский размышлял и до этого. Он заявил, что союзники лишились места за столом переговоров, так как на первое место ставили ситуацию с безопасностью в Тихоокеанском регионе, на второе — Ближний восток.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Полина Никифорова
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