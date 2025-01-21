Зеленский заверил, что не будет сокращать армию Украины в 5 раз ради перемирия
Владимир Зеленский переживает, что во время мирного урегулирования украинского конфликта от Киева может потребоваться сокращение вооружённы сил страны в пять раз. Однако по словам политика, он не намерен выполнять подобные условия.
«Не будет. Мы не дадим этого сделать», — заявил Зеленский во время своей речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Также на мероприятии глава киевского режима выразил сомнение, что Европа будет участвовать в мирных переговорах по Украине. По мнению политика, союзники лишились места за столом переговоров, потому что на первое место они ставили ситуацию с безопасностью в Тихоокеанском регионе, на второе — Ближний восток, и лишь на третье — Украину.
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