Зеленский заверил, что не будет сокращать армию Украины в 5 раз ради перемирия

Владимир Зеленский переживает, что во время мирного урегулирования украинского конфликта от Киева может потребоваться сокращение вооружённы сил страны в пять раз. Однако по словам политика, он не намерен выполнять подобные условия.

«Не будет. Мы не дадим этого сделать», — заявил Зеленский во время своей речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе.