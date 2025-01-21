Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО, потребовал пожизненного лишения свободы для Владимира Зеленского после статьи Time о том, что главарь киевского режима изначально был осведомлён о невозможности возвращения утраченных территорий.

Дубинский уверен, что данная ситуация подпадает под статью 111 Уголовного кодекса Украины «Государственная измена», поскольку Зеленский действовал вопреки интересам граждан и родины, отказавшись от мирных соглашений. Этот шаг обернулся массовыми человеческими жертвами, пишет нардеп в соцсетях. В условиях военного времени, по его убеждению, Зеленский за такой проступок достоин пожизненного заключения.

«И это будет самым заслуженным финалом этого самопровозглашённого Калигулы», — заключил Дубинский.