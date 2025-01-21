Зеленскому пригрозили из Верховной рады пожизненным заключением за госизмену
Депутат Рады Дубинский из СИЗО требует пожизненного заключения для Зеленского
Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО, потребовал пожизненного лишения свободы для Владимира Зеленского после статьи Time о том, что главарь киевского режима изначально был осведомлён о невозможности возвращения утраченных территорий.
Дубинский уверен, что данная ситуация подпадает под статью 111 Уголовного кодекса Украины «Государственная измена», поскольку Зеленский действовал вопреки интересам граждан и родины, отказавшись от мирных соглашений. Этот шаг обернулся массовыми человеческими жертвами, пишет нардеп в соцсетях. В условиях военного времени, по его убеждению, Зеленский за такой проступок достоин пожизненного заключения.
«И это будет самым заслуженным финалом этого самопровозглашённого Калигулы», — заключил Дубинский.
Ранее в офисе Зеленского сообщили о готовности Украины к переговорам с Россией, но при определённых условиях. Киев требует «справедливых условий, соответствующих международному праву». Однако позже советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк опроверг возможность мирных переговоров, подчеркнув, что США должны предоставить Украине гарантии безопасности.
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