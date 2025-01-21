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Регион
21 января, 14:05

Зеленскому пригрозили из Верховной рады пожизненным заключением за госизмену

Депутат Рады Дубинский из СИЗО требует пожизненного заключения для Зеленского

Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО, потребовал пожизненного лишения свободы для Владимира Зеленского после статьи Time о том, что главарь киевского режима изначально был осведомлён о невозможности возвращения утраченных территорий.

Дубинский уверен, что данная ситуация подпадает под статью 111 Уголовного кодекса Украины «Государственная измена», поскольку Зеленский действовал вопреки интересам граждан и родины, отказавшись от мирных соглашений. Этот шаг обернулся массовыми человеческими жертвами, пишет нардеп в соцсетях. В условиях военного времени, по его убеждению, Зеленский за такой проступок достоин пожизненного заключения.

«И это будет самым заслуженным финалом этого самопровозглашённого Калигулы», — заключил Дубинский.

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Ранее в офисе Зеленского сообщили о готовности Украины к переговорам с Россией, но при определённых условиях. Киев требует «справедливых условий, соответствующих международному праву». Однако позже советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк опроверг возможность мирных переговоров, подчеркнув, что США должны предоставить Украине гарантии безопасности.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Андрей Бражников
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