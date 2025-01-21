Залужный: Вашингтон и Киев были против наступления ВСУ на трёх направлениях

План Генштаба ВСУ о наступлении по трём направлениям встретил сопротивлении со стороны руководителей киевского режима и западных партнёров Незалежной — те настаивали на сосредоточении сил для удара в одном месте. Об этом в своей книге «Моя война» написал экс-главком украинской армии Валерий Залужный, выдержки из которой приводит «Украинская правда».

Военачальник утверждает, что украинский Генеральный штаб спланировал наступление сразу на трёх направлениях, но такой план мог привести к кризису в отношениях между союзниками Киева. По словам Залужного, на тот момент ВСУ были обеспечены в целом на уровне 50-60%, а по части инженерных технологий — на 15-20%.

«Следовало, что бы ни стоило, унять пыл наших партнёров и убедить собственное руководство в правильности наших действий», — рассказывает экс-главком.

Ещё Залужный сообщил, что аргументы военного командования ВСУ не принял ни бывший глава Комитетов начальников штабов ВС Штатов генерал Марк Милли, ни руководство Украины. По его словам, эта ситуация поставила под угрозу всю операцию украинских войск на юге страны,