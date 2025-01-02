«Тупой и ещё тупее»: В Раде посмеялись над Залужным за веру в предсказания гадалки

В Верховной раде раскритиковали экс-главкома ВСУ, а ныне посла Украины в Великобритании Валерия Залужного, написавшего в своей книге о том, как встретил гадалку, предсказавшую ему участие в войне. Пост появился в телеграм-канале нардепа Александра Дубинского, который сейчас находится в украинском СИЗО по обвинению в государственной измене.

«Оказывается, наш железный уклонист Залужный, в добавок ко всему, ещё и верит в гадалок. Ну, в принципе, идеальный кандидат в президенты для тех, кто аплодирует сносу памятников и сожжению книг», — написал Дубинский.