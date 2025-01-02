«Тупой и ещё тупее»: В Раде посмеялись над Залужным за веру в предсказания гадалки
Нардеп Дубинский раскритиковал Залужного после рассказа о предсказаниях гадалки
В Верховной раде раскритиковали экс-главкома ВСУ, а ныне посла Украины в Великобритании Валерия Залужного, написавшего в своей книге о том, как встретил гадалку, предсказавшую ему участие в войне. Пост появился в телеграм-канале нардепа Александра Дубинского, который сейчас находится в украинском СИЗО по обвинению в государственной измене.
«Оказывается, наш железный уклонист Залужный, в добавок ко всему, ещё и верит в гадалок. Ну, в принципе, идеальный кандидат в президенты для тех, кто аплодирует сносу памятников и сожжению книг», — написал Дубинский.
Также нардеп, говоря о Залужном и его сторонниках, добавил: «тупой и ещё тупее».
Напомним, на днях в СМИ обратили внимание на то, что в выпущенной Валерием Залужным книге «Моя война» есть рассказ о том, как 25 лет назад он встретил гадалку, которая предсказала, что на Украине произойдёт война, а сам офицер будет играть в ней главную роль. Если допустить, что прорицательница действительно заглянула в будущее, то не вполне понятно, говорила ли она о текущем вооружённом конфликте в Незалежной, ведь сейчас Залужный явно не играет в этих событиях ведущую роль — 8 февраля 2024 года его уволили с должности главкома ВСУ, заменив Александром Сырским.
ТАСС / AP