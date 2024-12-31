Залужный рассказал, что гадалка 25 лет назад ему «нашептала войну» на Украине

Бывший главком Вооружённых сил Украины (ВСУ), а ныне посол Киева в Британии Валерий Залужный в своей книге «Моя война» рассказал о предсказании гадалки 25 лет назад. В мемуарах он вспоминает встречу с предсказательницей во время поездки на поездке в Новоград-Волынский под Житомиром в бытность курсантом.

«У тебя римский профиль. Я слышу крики и стоны. Плач детей. Твои предки воевали. Давно... В твоих жилах течёт кровь воинов. Ты воин... Нет, ты не такой, как они. Посмотри на меня!» — приводит Залужный слова гадалки.

Экс-главком ВСУ заглянул в чёрные глаза женщины на несколько секунд, после чего та обхватила голову руками и, облокотившись на стол, отказалась продолжать рассказывать будущее. Однако после вопроса Залужного «почему нет?» гадалка сдалась и вывалила:

«Я увидела войну. Страшную. У нас здесь. А ты там самый главный», — говорится в книге.