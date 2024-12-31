Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 декабря, 16:37

Залужный рассказал, что гадалка 25 лет назад ему «нашептала войну» на Украине

Залужный заявил, что гадалка предсказала ему войну ещё 25 лет назад

Бывший главком Вооружённых сил Украины (ВСУ), а ныне посол Киева в Британии Валерий Залужный в своей книге «Моя война» рассказал о предсказании гадалки 25 лет назад. В мемуарах он вспоминает встречу с предсказательницей во время поездки на поездке в Новоград-Волынский под Житомиром в бытность курсантом.

«У тебя римский профиль. Я слышу крики и стоны. Плач детей. Твои предки воевали. Давно... В твоих жилах течёт кровь воинов. Ты воин... Нет, ты не такой, как они. Посмотри на меня!» — приводит Залужный слова гадалки.

Экс-главком ВСУ заглянул в чёрные глаза женщины на несколько секунд, после чего та обхватила голову руками и, облокотившись на стол, отказалась продолжать рассказывать будущее. Однако после вопроса Залужного «почему нет?» гадалка сдалась и вывалила:

«Я увидела войну. Страшную. У нас здесь. А ты там самый главный», — говорится в книге.

Коронация генерала. Как экс-главкома ВСУ Валерия Залужного готовят в Лондоне на пост президента Украины
Коронация генерала. Как экс-главкома ВСУ Валерия Залужного готовят в Лондоне на пост президента Украины

Напомним, что в декабре экс-главком ВСУ выпустил книгу «Моя война». Он охарактеризовал своё произведение как «рассказ для молодёжи», который донесёт до читателей «важную истину». Залужный также подчеркнул, что эта книга посвящена его «борьбе» с внутренними страхами, мешающими действовать, с людьми, которые «встают на пути к достижениям», а также с обстоятельствами, создающими «препятствия в жизни».

Обложка ©

Telegram / Валерий Залужный

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Украина
  • Валерий Залужный
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar