Залужный рассказал, что гадалка 25 лет назад ему «нашептала войну» на Украине
Залужный заявил, что гадалка предсказала ему войну ещё 25 лет назад
Бывший главком Вооружённых сил Украины (ВСУ), а ныне посол Киева в Британии Валерий Залужный в своей книге «Моя война» рассказал о предсказании гадалки 25 лет назад. В мемуарах он вспоминает встречу с предсказательницей во время поездки на поездке в Новоград-Волынский под Житомиром в бытность курсантом.
«У тебя римский профиль. Я слышу крики и стоны. Плач детей. Твои предки воевали. Давно... В твоих жилах течёт кровь воинов. Ты воин... Нет, ты не такой, как они. Посмотри на меня!» — приводит Залужный слова гадалки.
Экс-главком ВСУ заглянул в чёрные глаза женщины на несколько секунд, после чего та обхватила голову руками и, облокотившись на стол, отказалась продолжать рассказывать будущее. Однако после вопроса Залужного «почему нет?» гадалка сдалась и вывалила:
«Я увидела войну. Страшную. У нас здесь. А ты там самый главный», — говорится в книге.
Напомним, что в декабре экс-главком ВСУ выпустил книгу «Моя война». Он охарактеризовал своё произведение как «рассказ для молодёжи», который донесёт до читателей «важную истину». Залужный также подчеркнул, что эта книга посвящена его «борьбе» с внутренними страхами, мешающими действовать, с людьми, которые «встают на пути к достижениям», а также с обстоятельствами, создающими «препятствия в жизни».
Telegram / Валерий Залужный