Залужный выпустил книгу «Моя война»

На Украине вышла в продажу книга Валерия Залужного, бывшего главнокомандующего Вооружёнными силами Украины и ныне посла в Лондоне, под названием «Моя война». Политик охарактеризовал своё произведение как «рассказ для молодёжи», который донесёт до читателей «важную истину».

«Это книга-рассказ для молодёжи, которой я хочу донести важную истину: в жизни возможно всё, если ты этого очень хочешь. Мечтайте и идите к своей мечте!» — комментирует своё произведение посол, передаёт его слова украинское издание «Страна.ua».