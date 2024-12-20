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20 декабря, 16:01

Залужный выпустил книгу «Моя война»

На Украине стартовали продажи книги Залужного «Моя война»

На Украине вышла в продажу книга Валерия Залужного, бывшего главнокомандующего Вооружёнными силами Украины и ныне посла в Лондоне, под названием «Моя война». Политик охарактеризовал своё произведение как «рассказ для молодёжи», который донесёт до читателей «важную истину».

«Это книга-рассказ для молодёжи, которой я хочу донести важную истину: в жизни возможно всё, если ты этого очень хочешь. Мечтайте и идите к своей мечте!» — комментирует своё произведение посол, передаёт его слова украинское издание «Страна.ua».

Залужный подчеркнул, что эта книга посвящена его «борьбе» с внутренними страхами, мешающими действовать, с людьми, которые «встают на пути к достижениям», и с обстоятельствами, создающими «препятствия в жизни».

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Напомним, в феврале Валерий Залужный был освобождён от должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины, его заменил Александр Сырский. 9 мая стало известно о новом назначении Залужного — он занял пост посла Незалежной в Великобритании. По последним опросам, если бы состоялись президентские выборы, Залужный получил бы 42% голосов, тогда как рейтинг Зеленского составил лишь 22%.

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Александра Мышляева
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