Зеленский позволил себе повысить тон на США и ФРГ из-за диалога с русскими за спиной Киева

«Я считаю, что позиция Германии и США была слаба, потому что они вели диалог с русскими и я считаю, что они проиграли этот диалог. Проиграли, потому что они всегда апеллируют к тому, что когда-то какие-то были договорённости с русскими. У меня вопрос как у украинца: а чего вы вдруг договаривались без нас про нас? Мы независимая страна. Почему вы ещё в 1990-х, в 2000-х в начале и далее, почему вы постоянно договаривались без Украины какие у нас будут гарантии безопасности?», — возмущается Зеленский в интервью, которое опубликовано на YouTube-канале его офиса.