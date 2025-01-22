Зеленский позволил себе повысить тон на США и ФРГ из-за диалога с русскими за спиной Киева
Зеленский обвинил Запад в невыполнении обещаний о вступлении Украины в НАТО
Владимир Зеленский. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin
Западные союзники дали Украине ложные обещания насчёт вступления в НАТО, спустя десятилетия интеграции в военный блок так и не произошло. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью международным изданиям после Давосского форума, назвав политику партнёров «не очень прозорливой».
Главарь киевского режима считает эту ситуацию нечестной по отношению к Украине и украинцам. По мнению Зеленского, неправильно поступали и украинские лидеры, обещавшие народу вступление в НАТО.
«Я считаю, что позиция Германии и США была слаба, потому что они вели диалог с русскими и я считаю, что они проиграли этот диалог. Проиграли, потому что они всегда апеллируют к тому, что когда-то какие-то были договорённости с русскими. У меня вопрос как у украинца: а чего вы вдруг договаривались без нас про нас? Мы независимая страна. Почему вы ещё в 1990-х, в 2000-х в начале и далее, почему вы постоянно договаривались без Украины какие у нас будут гарантии безопасности?», — возмущается Зеленский в интервью, которое опубликовано на YouTube-канале его офиса.
А ранее Зеленский высказал сомнения по поводу участия Европы в мирных переговорах по Украине после высказываний президента США. Трамп открыто выражает желание поговорить с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить возможные пути разрешения конфликта на Украине. Эксперты полагают, что встреча президентов может состояться в одной из развивающихся стран, и ожидается, что она пройдёт не раньше марта.