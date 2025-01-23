На Украине озвучили ожидаемые сроки окончания конфликта с Россией

Первый вице-премьер Украины и министр экономики Юлия Свириденко выразила надежду на завершение боевых действий в 2025 году. В интервью польской радиостанции RMF FM она отметила, что власти страны открыты для диалога с президентом России Владимиром Путиным.

«Переговоры могут состояться, когда Украина будет достаточно сильной, а чтобы быть сильными, нам нужно наращивать оборонное производство», — сказала она.

Кроме того, министр подчеркнула, что Киев ожидает активного участия администрации президента США Дональда Трампа в переговорах.