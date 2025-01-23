На Украине озвучили ожидаемые сроки окончания конфликта с Россией
Вице-премьер Свириденко: Украина надеется на завершение конфликта в 2025 году
Первый вице-премьер Украины и министр экономики Юлия Свириденко выразила надежду на завершение боевых действий в 2025 году. В интервью польской радиостанции RMF FM она отметила, что власти страны открыты для диалога с президентом России Владимиром Путиным.
«Переговоры могут состояться, когда Украина будет достаточно сильной, а чтобы быть сильными, нам нужно наращивать оборонное производство», — сказала она.
Кроме того, министр подчеркнула, что Киев ожидает активного участия администрации президента США Дональда Трампа в переговорах.
Ранее в Британии задумали помешать Трампу завершить конфликт на Украине за 100 дней. Там считают, что это якобы даст России возможность нарастить военную мощь. К примеру, командующий корпусом быстрого реагирования НАТО генерал-лейтенант Ральф Вуддисс боится, что в следующий раз Армия РФ добьётся гораздо больших успехов.
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