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Регион
22 января, 14:29

В Британии задумали помешать Трампу завершить конфликт на Украине за 100 дней

Times: Офицеры МО Британии против планов Трампа завершить конфликт на Украине

Британские офицеры против планов президента США Дональда Трампа урегулировать конфликт на Украине в течение трёх месяцев. Там считают, что это якобы даст России возможность нарастить военную мощь, сообщает газета Times со ссылкой на высокопоставленных военных.

«Высокопоставленные офицеры в Министерстве обороны считают, что, как только Трамп заключит мирную сделку, между Россией и Западом начнётся гонка по подготовке своих армий к следующему конфликту», — объясняет инсайдер.

К примеру, командующий корпусом быстрого реагирования НАТО генерал-лейтенант Ральф Вуддисс боится, что в следующий раз Армия РФ добьётся гораздо больших успехов. Также члены альянсы обеспокоены тем, что Украина сейчас в недостаточно сильной позиции для мирных переговоров. Заключение перемирия сейчас поставит Киев в невыгодное положение и приведёт к окончательной потере территорий, уверены в Лондоне.

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Ранее газета The Wall Street Journal узнала, что Трамп приказал своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу сделать всё возможное, чтобы завершить конфликт России и Украины за 100 дней. Авторы статьи указали, что заключить сделку с президентом РФ Владимиром Путиным будет куда сложнее, чем изначально полагал американский лидер. В ответ в Госдуме раскрыли, как Трамп может доказать решимость урегулировать конфликт за три месяца. А в Совете Федерации рассказали, что не так с этими «100 днями».

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Flickr / Defence Imagery

Андрей Бражников
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