В Британии задумали помешать Трампу завершить конфликт на Украине за 100 дней
Times: Офицеры МО Британии против планов Трампа завершить конфликт на Украине
Британские офицеры против планов президента США Дональда Трампа урегулировать конфликт на Украине в течение трёх месяцев. Там считают, что это якобы даст России возможность нарастить военную мощь, сообщает газета Times со ссылкой на высокопоставленных военных.
«Высокопоставленные офицеры в Министерстве обороны считают, что, как только Трамп заключит мирную сделку, между Россией и Западом начнётся гонка по подготовке своих армий к следующему конфликту», — объясняет инсайдер.
К примеру, командующий корпусом быстрого реагирования НАТО генерал-лейтенант Ральф Вуддисс боится, что в следующий раз Армия РФ добьётся гораздо больших успехов. Также члены альянсы обеспокоены тем, что Украина сейчас в недостаточно сильной позиции для мирных переговоров. Заключение перемирия сейчас поставит Киев в невыгодное положение и приведёт к окончательной потере территорий, уверены в Лондоне.
Ранее газета The Wall Street Journal узнала, что Трамп приказал своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу сделать всё возможное, чтобы завершить конфликт России и Украины за 100 дней. Авторы статьи указали, что заключить сделку с президентом РФ Владимиром Путиным будет куда сложнее, чем изначально полагал американский лидер. В ответ в Госдуме раскрыли, как Трамп может доказать решимость урегулировать конфликт за три месяца. А в Совете Федерации рассказали, что не так с этими «100 днями».