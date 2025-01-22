В Британии задумали помешать Трампу завершить конфликт на Украине за 100 дней

Британские офицеры против планов президента США Дональда Трампа урегулировать конфликт на Украине в течение трёх месяцев. Там считают, что это якобы даст России возможность нарастить военную мощь, сообщает газета Times со ссылкой на высокопоставленных военных.

«Высокопоставленные офицеры в Министерстве обороны считают, что, как только Трамп заключит мирную сделку, между Россией и Западом начнётся гонка по подготовке своих армий к следующему конфликту», — объясняет инсайдер.