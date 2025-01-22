Президент Финляндии с трибуны форума в Давосе назвал сроки сделки Трампа и Путина

Президент США Дональд Трамп сможет урегулировать конфликт на Украине и достичь соглашения, на это может уйти от трёх до шести месяцев. Такое предположение высказал президент Финляндии Александр Стубб во время Всемирного экономического форума в Давосе.

«Я думаю, что сроки таковы, что 24 часа превратились в промежуток где-то между тремя и шестью месяцами. Это, вероятно, окно возможностей, с которым мы имеем дело», — сказал Стубб.