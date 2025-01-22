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Регион
22 января, 12:16

Президент Финляндии с трибуны форума в Давосе назвал сроки сделки Трампа и Путина

Президент Финляндии заявил, что Трамп достигнет соглашения по Украине за полгода

Президент США Дональд Трамп сможет урегулировать конфликт на Украине и достичь соглашения, на это может уйти от трёх до шести месяцев. Такое предположение высказал президент Финляндии Александр Стубб во время Всемирного экономического форума в Давосе.

«Я думаю, что сроки таковы, что 24 часа превратились в промежуток где-то между тремя и шестью месяцами. Это, вероятно, окно возможностей, с которым мы имеем дело», — сказал Стубб.

Политик также добавил, что решение по Киеву не должно превратиться в «Афганистан 2.0», когда посредники «сделки» позже могут быть обвинены в предательстве Украины.

В Госдуме дали напутствие Трампу на пути к завершению СВО за 100 дней
В Госдуме дали напутствие Трампу на пути к завершению СВО за 100 дней

Ранее газета The Wall Street Journal узнала, что Трамп приказал своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу сделать всё возможное, чтобы конфликт России и Украины завершился за 100 дней. Однако авторы публикации указали, что заключить сделку с президентом РФ Владимиром Путиным будет куда сложнее, чем изначально полагал американский лидер. В ответ в Госдуме раскрыли, как Трамп может доказать решимость завершить конфликт на Украине за три месяца. А в Совете Федерации рассказали, что не так с этими «100 днями».

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X / Alexander Stubb

Наталья Афонина
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