Депутат Госдумы и лидер фракции ЛПДР Леонид Слуцкий пожелал президенту США Дональду Трампу, чтобы его планы о завершении украинского конфликта за 100 дней непременно сбылись. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом кремлёвского пула Александром Юнашевым.

Слуцкий желает Трампу удачи. Видео © Telegram / Юнашев Live

Глава Комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий подчеркнул, что самым главным в прогнозах Трампа должна оставаться их эффективность, а не эффектность, ведь 100 дней могут превратиться и в 200, и так далее. В свою очередь, Россия продолжит полагаться лишь на собственные силы.

«Пожелаем Трампу, чтобы его комментарии, прогнозы и планы сбывались. Пожелаем, чтобы он сыграл свою роль в урегулировании конфликта и на Украине и на Ближнем Востоке. А мы будем по-прежнему рассчитывать только на себя и на наших главных союзников — армию и флот», — сказал Слуцкий.