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22 января, 10:45

В Госдуме дали напутствие Трампу на пути к завершению СВО за 100 дней

Лидер ЛПДР Слуцкий пожелал Трампу завершить конфликт на Украине за 100 дней

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna Moneymaker

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna Moneymaker

Депутат Госдумы и лидер фракции ЛПДР Леонид Слуцкий пожелал президенту США Дональду Трампу, чтобы его планы о завершении украинского конфликта за 100 дней непременно сбылись. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом кремлёвского пула Александром Юнашевым.

Слуцкий желает Трампу удачи. Видео © Telegram / Юнашев Live

Глава Комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий подчеркнул, что самым главным в прогнозах Трампа должна оставаться их эффективность, а не эффектность, ведь 100 дней могут превратиться и в 200, и так далее. В свою очередь, Россия продолжит полагаться лишь на собственные силы.

«Пожелаем Трампу, чтобы его комментарии, прогнозы и планы сбывались. Пожелаем, чтобы он сыграл свою роль в урегулировании конфликта и на Украине и на Ближнем Востоке. А мы будем по-прежнему рассчитывать только на себя и на наших главных союзников — армию и флот», — сказал Слуцкий.

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Ранее СМИ сообщили, что Дональд Трамп договорился со своим спецпосланником по Украине Китом Келлогом о том, что тот приложит все усилия, дабы украинский конфликт завершился в течение 100 дней. При этом руководить переговорным процессом с американской стороны будет только сам президент США.

Владимир Озеров
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