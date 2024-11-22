Американские власти продолжают вести политику, ведущую к неадекватной эскалации конфликта на Украине. Москва предпочла бы, чтобы Белый дом обратил внимание на сентябрьские предостережения президента РФ Владимира Путина о последствиях ударов по России иностранным оружием, отметил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы, конечно, предпочли бы, чтобы Вашингтон прислушался к заявлениям российского президента, <…> он абсолютно исчерпывающе изложил нашу позицию по разрешениям использовать вот эту иностранную ракетную технику. <…> Мы видим, что уходящая администрация предпочитает идти дальше по пути эскалации и делает это. Достаточно безрассудная эскалация», — сказал Песков.