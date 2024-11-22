«Орешник» (ракета)
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22 ноября, 11:00

«Безрассудство»: В Кремле призвали Запад прекратить эскалацию конфликта на Украине

Песков: Администрация США продолжает идти по пути эскалации на Украине

Американские власти продолжают вести политику, ведущую к неадекватной эскалации конфликта на Украине. Москва предпочла бы, чтобы Белый дом обратил внимание на сентябрьские предостережения президента РФ Владимира Путина о последствиях ударов по России иностранным оружием, отметил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы, конечно, предпочли бы, чтобы Вашингтон прислушался к заявлениям российского президента, <…> он абсолютно исчерпывающе изложил нашу позицию по разрешениям использовать вот эту иностранную ракетную технику. <…> Мы видим, что уходящая администрация предпочитает идти дальше по пути эскалации и делает это. Достаточно безрассудная эскалация», — сказал Песков.

Что известно про дальнобойные ракеты ATACMS и Storm Shadow
Что известно про дальнобойные ракеты ATACMS и Storm Shadow

Напомним, 21 ноября Россия применила баллистическую ракету в ответ на удары ВСУ по территории РФ западными дальнобойными снарядами. Владимир Путин пояснил, что речь идёт об инновационном комплексе средней дальности «Орешник». Данные снаряды достигают цели со скоростью 10 махов и неподвластны никаким системам обороны. В Кремле заявили, что вчерашним испытанием «Орешника» Москва продемонстрировала возможности по ответу Западу, если тот продолжит свои безрассудные действия на Украине.

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Life.ru

Николай Рюмин
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