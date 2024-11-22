«Безрассудство»: В Кремле призвали Запад прекратить эскалацию конфликта на Украине
Песков: Администрация США продолжает идти по пути эскалации на Украине
Американские власти продолжают вести политику, ведущую к неадекватной эскалации конфликта на Украине. Москва предпочла бы, чтобы Белый дом обратил внимание на сентябрьские предостережения президента РФ Владимира Путина о последствиях ударов по России иностранным оружием, отметил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Мы, конечно, предпочли бы, чтобы Вашингтон прислушался к заявлениям российского президента, <…> он абсолютно исчерпывающе изложил нашу позицию по разрешениям использовать вот эту иностранную ракетную технику. <…> Мы видим, что уходящая администрация предпочитает идти дальше по пути эскалации и делает это. Достаточно безрассудная эскалация», — сказал Песков.
Напомним, 21 ноября Россия применила баллистическую ракету в ответ на удары ВСУ по территории РФ западными дальнобойными снарядами. Владимир Путин пояснил, что речь идёт об инновационном комплексе средней дальности «Орешник». Данные снаряды достигают цели со скоростью 10 махов и неподвластны никаким системам обороны. В Кремле заявили, что вчерашним испытанием «Орешника» Москва продемонстрировала возможности по ответу Западу, если тот продолжит свои безрассудные действия на Украине.
Life.ru