Лавров, рассуждая о лицемерии НАТО, не сдержался и стукнул ручкой по микрофону

Министр иностранных дел Сергей Лавров стукнул ручкой по микрофону во время пресс-конференции в Москве, осуждая деятельность НАТО.

«Евросоюз был создан для европейцев, но недавно он подписал соглашение с НАТО, по которому, в случае войны, не дай Бог, ЕС будет следовать указаниям НАТО», — заявил министр, ударив ручкой по микрофону.

Лавров отметил, что Североатлантический альянс пытается вовлечь в свой военный блок даже те страны, которые настаивают на соблюдении нейтралитета в своей внешней политике. В частности, он привел в пример Швейцарию и программу «военного Шенгена».