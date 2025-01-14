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Регион
14 января, 12:33

Лавров, рассуждая о лицемерии НАТО, не сдержался и стукнул ручкой по микрофону

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Министр иностранных дел Сергей Лавров стукнул ручкой по микрофону во время пресс-конференции в Москве, осуждая деятельность НАТО.

«Евросоюз был создан для европейцев, но недавно он подписал соглашение с НАТО, по которому, в случае войны, не дай Бог, ЕС будет следовать указаниям НАТО», — заявил министр, ударив ручкой по микрофону.

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Лавров отметил, что Североатлантический альянс пытается вовлечь в свой военный блок даже те страны, которые настаивают на соблюдении нейтралитета в своей внешней политике. В частности, он привел в пример Швейцарию и программу «военного Шенгена».

Ранее в ходе той же пресс-конференции глава российского МИД отметил, что Дональд Трамп стал первым западным лидером, который открыто признал ложь Североатлантического альянса, обещавшего не расширяться на восток. А ещё в декабре в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Лавров выразил уверенность, что мирное разрешение конфликта на Украине возможно только при отказе Киева от планов вступления в НАТО, закрытии западных военных баз и прекращении учений с участием иностранных войск.

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Марина Фещенко
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