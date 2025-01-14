Лавров: Трамп первым на Западе признал враньё НАТО о нерасширении на восток

Новоизбранный президент США Дональд Трамп стал первым западным лидером, который открыто признал ложь Североатлантического альянса, обещавшего не расширяться на восток. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.

«Ни одна страна или организация на пространстве ОБСЕ не претендует на доминирование. Ни одна страна не будет укреплять свою безопасность за счёт безопасности других. Вот НАТО занималась ровно тем, что обещала не делать. Трамп об этом сказал», — сказал министр.

Лавров пояснил, что НАТО двигалась вплотную к границам России, используя подписанные документы по безопасности в качестве прикрытия реальных планов. В то же время рядом с РФ происходило мощное укрепление военной инфраструктуры — создание военных баз, включая военно-морские базы и в Крыму, и на Азовском море.