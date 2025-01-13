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13 января, 20:59

Швейцария приглашена в «военный Шенген» — программу для быстрой переброски войск НАТО

Швейцария приглашена в программу «военного Шенгена» Евросоюза

Евросоюз официально одобрил приглашение Швейцарии к участию в программе «военной мобильности», известной как «военный Шенген». Это решение было принято Советом ЕС, который подчеркнул значимость вклада Берна в реализацию инициативы.

«Совет ЕС утвердил решение, подтверждающее, что участие Швейцарии в проекте «военной мобильности» в рамках программы Постоянного структурированного оборонного партнёрства (PESCO) отвечает условиям программы и принесёт существенную добавочную стоимость», — говорится в документе.

Швейцария подала заявку на присоединение к проекту в сентябре 2024 года. После одобрения её участие в «военном Шенгене» позволит стандартизировать и упростить процедуры переброски войск НАТО по территории Европы, исключив задержки на границах.

Напомним, что инициатива «военной мобильности» была разработана ЕС и НАТО в 2018 году и уже включает США, Канаду, Великобританию, Норвегию и страны Евросоюза.

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Ранее Швейцария выразила готовность стать посредником в мирном процессе на Украине. Кроме того, страна захотела принять у себя встречу президента РФ Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Yury24

Анатолий Цейко
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