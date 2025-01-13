Швейцария приглашена в «военный Шенген» — программу для быстрой переброски войск НАТО

Евросоюз официально одобрил приглашение Швейцарии к участию в программе «военной мобильности», известной как «военный Шенген». Это решение было принято Советом ЕС, который подчеркнул значимость вклада Берна в реализацию инициативы.

«Совет ЕС утвердил решение, подтверждающее, что участие Швейцарии в проекте «военной мобильности» в рамках программы Постоянного структурированного оборонного партнёрства (PESCO) отвечает условиям программы и принесёт существенную добавочную стоимость», — говорится в документе.

Швейцария подала заявку на присоединение к проекту в сентябре 2024 года. После одобрения её участие в «военном Шенгене» позволит стандартизировать и упростить процедуры переброски войск НАТО по территории Европы, исключив задержки на границах.