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7 января, 23:16

Швейцария сообщила Украине о готовности стать посредником в мирном процессе

Берн готов стать посредником при урегулировании вооружённого конфликта на Украине. Соответствующее заявление в социальных сетях сделала новый президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер после телефонных переговоров с Владимиром Зеленским.

«Я заверила его в том, что Швейцария продолжает поддерживать Украину, в частности, через наши многочисленные долгосрочные гуманитарные проекты и проекты по восстановлению, а также посредством готовности содействовать мирному процессу», — говорится в заявлении политика.

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Согласно статистике, почти половина украинцев верят в заключение мирного соглашения с приходом к власти в США Дональда Трампа. Однако, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, пока американские власти не хотят прекращения конфликта. Об этом свидетельствуют продолжающиеся поставки вооружения киевскому режиму.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Fly Of Swallow Studio

Анатолий Цейко
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