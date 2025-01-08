Швейцария сообщила Украине о готовности стать посредником в мирном процессе
Берн готов стать посредником при урегулировании вооружённого конфликта на Украине. Соответствующее заявление в социальных сетях сделала новый президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер после телефонных переговоров с Владимиром Зеленским.
«Я заверила его в том, что Швейцария продолжает поддерживать Украину, в частности, через наши многочисленные долгосрочные гуманитарные проекты и проекты по восстановлению, а также посредством готовности содействовать мирному процессу», — говорится в заявлении политика.
Согласно статистике, почти половина украинцев верят в заключение мирного соглашения с приходом к власти в США Дональда Трампа. Однако, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, пока американские власти не хотят прекращения конфликта. Об этом свидетельствуют продолжающиеся поставки вооружения киевскому режиму.
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