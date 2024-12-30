В ЕС появились влиятельные сторонники мира по Украине

Европейская политика в отношении Украины сильно изменилась за 2024 год. За это время в регионе появились влиятельные сторонники мирного решения возникшего конфликта. Об этом сообщил венгерский министр по делам Евросоюза Янош Бока в интервью газете Magyar Nemzet.

«Что касается российско-украинской войны, то в начале года почти все говорили о необходимости поиска решения на поле боя, а сегодня есть влиятельные сторонники прекращения огня и мирных переговоров», — сказал министр.

Кроме того, Бока прокомментировал положение Европы в последние годы. Политик назвал его плачевным, так как странам пришлось столкнуться с сильнейшим кризисом за последнее десятилетие в истории ЕС. По его мнению, важно предоставить мирную альтернативу решению текущего конфликта, так как это напрямую повлияет на безопасность всего региона.

Также Бока отметил важность альтернатив в миграционной и экологической политике ЕС. Нововведения, по его мнению, должны быть направлены на защиту внешних границ Европейского Союза, сохранение рабочих мест и предоставление гражданам комфортных условий для жизни. Он уточнил, что к концу 2024-го большинство государств согласились с политикой Венгрии в вопросах миграции. Страна выступает за активную борьбу с нелегалами, а также отказывает в приёме беженцев и мигрантов по квотам, установленным в Брюсселе.