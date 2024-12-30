В ЕС появились влиятельные сторонники мира по Украине
Венгерский министр Бока: ЕС для исцеления нужна новая стратегия по Украине
Европейская политика в отношении Украины сильно изменилась за 2024 год. За это время в регионе появились влиятельные сторонники мирного решения возникшего конфликта. Об этом сообщил венгерский министр по делам Евросоюза Янош Бока в интервью газете Magyar Nemzet.
«Что касается российско-украинской войны, то в начале года почти все говорили о необходимости поиска решения на поле боя, а сегодня есть влиятельные сторонники прекращения огня и мирных переговоров», — сказал министр.
Кроме того, Бока прокомментировал положение Европы в последние годы. Политик назвал его плачевным, так как странам пришлось столкнуться с сильнейшим кризисом за последнее десятилетие в истории ЕС. По его мнению, важно предоставить мирную альтернативу решению текущего конфликта, так как это напрямую повлияет на безопасность всего региона.
Также Бока отметил важность альтернатив в миграционной и экологической политике ЕС. Нововведения, по его мнению, должны быть направлены на защиту внешних границ Европейского Союза, сохранение рабочих мест и предоставление гражданам комфортных условий для жизни. Он уточнил, что к концу 2024-го большинство государств согласились с политикой Венгрии в вопросах миграции. Страна выступает за активную борьбу с нелегалами, а также отказывает в приёме беженцев и мигрантов по квотам, установленным в Брюсселе.
Желающих наконец привести российско-украинских конфликт к мирному решению в Европе действительно немало, однако наибольшее количество усилий всё же прикладывает Венгрия, в частности премьер-министр страны Виктор Орбан. Он, по признанию президента РФ Владимира Путина, приложил немало усилий, чтобы добиться от украинской стороны прекращения огня хотя бы на время рождественских праздников, однако это не принесло результатов. А до этого в Венгрии заявляли, что не планируют направлять свои накопленные 18 миллионов долларов из Европейского фонда мира Украине. Примечательно, что всевозможная поддержка Киева со стороны европейских стран, по мнению министра МИД РФ Сергея Лаврова, может расцениваться исключительно как эскалация конфликта.
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