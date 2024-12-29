Лавров назвал переданную Киеву партию F-16 законной целью для РФ

Решение Дании о передаче Украине партии истребителей F-16 является ничем иным, как эскалацией конфликта. В ответ на это Россия принимает адекватные меры, в том числе и военно-технического характера. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Неоднократно предупреждали, что, оказывая украинским нацистам массированную военную помощь, Дания, её покровители и союзники провоцируют эскалацию конфликта, вынуждая Россию принимать адекватные меры по обеспечению безопасности страны, в том числе военно-технического характера», — сказал Лавров РИА «Новости».

Также представитель МИД РФ напомнил, что любое вооружение, поставленное на Украину со стороны Запада, в России рассматривается в качестве законной цели для уничтожения.