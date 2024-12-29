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Регион
29 декабря, 07:01

Лавров назвал переданную Киеву партию F-16 законной целью для РФ

Лавров: Передача Дании второй партии F-16 Киеву провоцирует эскалацию конфликта

Решение Дании о передаче Украине партии истребителей F-16 является ничем иным, как эскалацией конфликта. В ответ на это Россия принимает адекватные меры, в том числе и военно-технического характера. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Неоднократно предупреждали, что, оказывая украинским нацистам массированную военную помощь, Дания, её покровители и союзники провоцируют эскалацию конфликта, вынуждая Россию принимать адекватные меры по обеспечению безопасности страны, в том числе военно-технического характера», — сказал Лавров РИА «Новости».

Также представитель МИД РФ напомнил, что любое вооружение, поставленное на Украину со стороны Запада, в России рассматривается в качестве законной цели для уничтожения.

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Ранее Дания передала Украине вторую партию истребителей F-16. Какое количество самолётов получил Киев, Владимир Зеленский не уточнил. Очередная подачка со стороны Запада совершенно не повлияла на ход боевых действий — ведь уже 26 декабря сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что российские силы сбили истребитель F-16 в Запорожской области.

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Shutterstock / FOTODOM / ALAN DAVI

Мария Любицкая
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