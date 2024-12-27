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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
27 декабря, 04:34
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Миллиардер Шмотьев заявил о готовности выплатить 15 млн рублей за сбитый F-16

Генеральный директор компании «Форэс», миллиардер Сергей Шмотьев подтвердил намерение выплатить 15 миллионов рублей за уничтоженный истребитель F-16 Вооружённых сил Украины. В разговоре с ТАСС он заявил, что это жест поддержки российским военным, которые ежедневно рискуют своей жизнью ради безопасности страны.

Шмотьев также напомнил, что ранее инициировал выплаты за уничтоженную бронетехнику. За первый подбитый танк было выплачено 5 миллионов рублей, а последующие выплаты составили по 500 тысяч рублей.

«Мы гордимся героизмом наших военных и будем продолжать оказывать им всестороннюю помощь», — подчеркнул он.

Пентагон не стал комментировать сообщения о сбитом истребителе F-16 в Запорожье
Пентагон не стал комментировать сообщения о сбитом истребителе F-16 в Запорожье

Напомним, 26 декабря сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что российские силы сбили истребитель F-16 в Запорожской области. Ранее ВСУ заподозрили в планах начать воздушно-наземное наступление с истребителями F-16.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ALAN DAVID STAATS

Артём Гапоненко
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