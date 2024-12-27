Миллиардер Шмотьев заявил о готовности выплатить 15 млн рублей за сбитый F-16

Генеральный директор компании «Форэс», миллиардер Сергей Шмотьев подтвердил намерение выплатить 15 миллионов рублей за уничтоженный истребитель F-16 Вооружённых сил Украины. В разговоре с ТАСС он заявил, что это жест поддержки российским военным, которые ежедневно рискуют своей жизнью ради безопасности страны.

Шмотьев также напомнил, что ранее инициировал выплаты за уничтоженную бронетехнику. За первый подбитый танк было выплачено 5 миллионов рублей, а последующие выплаты составили по 500 тысяч рублей.

«Мы гордимся героизмом наших военных и будем продолжать оказывать им всестороннюю помощь», — подчеркнул он.