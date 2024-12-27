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Регион
27 декабря, 03:48

Пентагон не стал комментировать сообщения о сбитом истребителе F-16 в Запорожье

Министерство обороны США не стало комментировать информацию о сбитом украинском истребителе-бомбардировщике F-16 в Запорожской области. Представитель Пентагона сообщил ТАСС, что ведомство не имеет информации по данному вопросу.

«Мы бы направили вас к украинской стороне за какими-либо подробностями относительно этого», — отметили в Пентагоне.

Напомним, 26 декабря сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что российские силы сбили истребитель F-16 в Запорожской области. Он отметил, что цель воздушного судна заключалась в нанесении ракетного удара по региону.

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Ранее Министерство обороны США утвердило возможность продажи Украине услуг по обслуживанию и модернизации истребителей F-16, а также сопутствующего оборудования к ним. Общая стоимость сделки оценивается в 266,4 миллиона долларов.

Обложка ©

flickr / Enilton Kirchhof

Артём Гапоненко
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