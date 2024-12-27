Пентагон не стал комментировать сообщения о сбитом истребителе F-16 в Запорожье

Министерство обороны США не стало комментировать информацию о сбитом украинском истребителе-бомбардировщике F-16 в Запорожской области. Представитель Пентагона сообщил ТАСС, что ведомство не имеет информации по данному вопросу.

«Мы бы направили вас к украинской стороне за какими-либо подробностями относительно этого», — отметили в Пентагоне.

Напомним, 26 декабря сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что российские силы сбили истребитель F-16 в Запорожской области. Он отметил, что цель воздушного судна заключалась в нанесении ракетного удара по региону.