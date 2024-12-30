Швейцарию выбрали председателем ОБСЕ на 2026 год
Страны Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе согласовали кандидатуру Швейцарии на место председателя ОБСЕ на 2026 год. В 2025 году эти функции возьмёт на себя Финляндия, говорится в сообщении на сайте правительства конфедерации.
Отмечается, что Швейцария взвалит на себя обязательства «в то время, когда организация переживает трудные времена в связи с геополитическими событиями». Власти полагают, что конфликт между двумя участницами ОБСЕ РФ и Украиной «серьёзно ограничивает возможности организации для манёвра». Известно, что Швейцария станет председателем уже в третий раз. Прежде это случалось в 1996 году и в 2014.
«Взяв на себя председательство, Швейцария подчеркивает, что диалог и сотрудничество со всеми странами-участницами крайне важны, особенно в политически сложные времена», — указывается в сообщении.
Недавно постпред России при организации Александр Лукашевич заявил, что Москва предчувствует, что председательство Финляндии в ОБСЕ в 2025 году принесёт немало проблем. Он отметил, что сейчас перспективы российско-финских отношений едва ли можно назвать оптимистичными, что навеивает тревожные мысли о будущей политике ОБСЕ.
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