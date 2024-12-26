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Регион
26 декабря, 06:17

Россия предчувствует проблемы в ОБСЕ с началом председательства Финляндии

Лукашевич: РФ считает, что председательство Финляндии негативно скажется на ОБСЕ

Москва предчувствует, что председательство Финляндии в ОБСЕ в 2025 году принесёт немало проблем. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил постоянный представитель России при организации Александр Лукашевич.

«Более того, Финляндия в конце следующего года также возглавит Форум по сотрудничеству в области безопасности. Таким образом, накануне Совета министров в Вене мы можем ожидать серьёзные проблемы, учитывая агрессивно антироссийский настрой этой страны», — указал он.

Лукашевич добавил, что сейчас перспективы российско-финских отношений едва ли можно назвать оптимистичными, что навеивает тревожные мысли о будущей политике ОБСЕ.

В 2025 году в самой ОБСЕ и в её Парламентской ассамблее будет председательствовать Финляндия. Лукашевич считает, что это сильно осложняет ситуацию, но зависеть она будет прежде всего от действий финских властей.

«Возможно, нам удастся проложить какую-то «тропинку» для будущего, сохранив этот канал коммуникации, несмотря на всю конфронтационную спираль. Либо же Финляндия окончательно разрушит эту площадку. Здесь нужна ответственность», — подчеркнул он.

По его словам, Россия из всей современной плеяды лидеров не наблюдает никого, кому оказалась бы по плечу такая роль. Эти политики не знают историю, не мыслят наперёд и потому совершают ошибки. Организация исповедует другие теории и практики. Она будет обречена, если начнёт превращаться в свою противоположность, уверен дипломат.

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Сам смысл существования организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) подразумевает учёт всех мнений стран Евро-Атлантики и Евразии, однако в последнее время она больше напоминает очередной филиал НАТО, единственная функция которого — ретрансляция воли альянса. В МИД РФ заявляли, что сейчас ОБСЕ является абсолютно бесполезным органом, который не в силах повилять ни на что. Организация идёт наперекор всем своим идеям, открыто заявляя о подготовке Киева ко вступлению в Североатлантический альянс. А в следующем году там будет председательствовать Финляндия, президент которой является одним из самых агрессивно настроенных в отношении России политиков.

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Shutterstock / FOTODOM / Sodel Vladyslav

Владимир Озеров
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