Россия предчувствует проблемы в ОБСЕ с началом председательства Финляндии

Москва предчувствует, что председательство Финляндии в ОБСЕ в 2025 году принесёт немало проблем. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил постоянный представитель России при организации Александр Лукашевич.

«Более того, Финляндия в конце следующего года также возглавит Форум по сотрудничеству в области безопасности. Таким образом, накануне Совета министров в Вене мы можем ожидать серьёзные проблемы, учитывая агрессивно антироссийский настрой этой страны», — указал он.

Лукашевич добавил, что сейчас перспективы российско-финских отношений едва ли можно назвать оптимистичными, что навеивает тревожные мысли о будущей политике ОБСЕ.

В 2025 году в самой ОБСЕ и в её Парламентской ассамблее будет председательствовать Финляндия. Лукашевич считает, что это сильно осложняет ситуацию, но зависеть она будет прежде всего от действий финских властей.

«Возможно, нам удастся проложить какую-то «тропинку» для будущего, сохранив этот канал коммуникации, несмотря на всю конфронтационную спираль. Либо же Финляндия окончательно разрушит эту площадку. Здесь нужна ответственность», — подчеркнул он.