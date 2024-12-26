Финляндия готова мобилизовать 280 тысяч солдат из-за страха перед Россией
Independent: Финляндия способна мобилизовать 280 тысяч солдат за неделю
Финляндия способна мобилизовать 280 тысяч военных всего за одну неделю, сообщает британская газета Independent. Президент страны Александр Стубб пояснил, что Вооружённые силы могут быть развёрнуты и полностью оснащены за этот срок в случае необходимости.
«Это не связано с беспокойством о Стокгольме или Лондоне. Это необходимо, поскольку у нас есть опасения по поводу Москвы», — цитирует Стубба The Independent.
По данным издания, Хельсинки в последние годы значительно увеличили финансирование оборонной сферы. С 2022 года ежегодные расходы на оборону выросли почти на 0,9% ВВП, а в декабре Министерство обороны Финляндии заявило, что к 2025 году эти затраты достигнут 2,5% ВВП.
Также было отмечено, что членство Финляндии в НАТО, членом которого страна страла 4 апреля 2023 года, обойдётся государству в 158 миллионов евро ежегодно.
Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что границу с РФ в ближайшее время не откроют. В Хельсинках считают, что Россия будет направлять в республику мигрантов без надлежащих документов. Однако в Москве не раз отмечали, что пограничники соблюдают все инструкции, а переходом пользуются только те, кто имеет на это законное право.
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