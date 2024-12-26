Финляндия готова мобилизовать 280 тысяч солдат из-за страха перед Россией

Финляндия способна мобилизовать 280 тысяч военных всего за одну неделю, сообщает британская газета Independent. Президент страны Александр Стубб пояснил, что Вооружённые силы могут быть развёрнуты и полностью оснащены за этот срок в случае необходимости.

«Это не связано с беспокойством о Стокгольме или Лондоне. Это необходимо, поскольку у нас есть опасения по поводу Москвы», — цитирует Стубба The Independent.

По данным издания, Хельсинки в последние годы значительно увеличили финансирование оборонной сферы. С 2022 года ежегодные расходы на оборону выросли почти на 0,9% ВВП, а в декабре Министерство обороны Финляндии заявило, что к 2025 году эти затраты достигнут 2,5% ВВП.

Также было отмечено, что членство Финляндии в НАТО, членом которого страна страла 4 апреля 2023 года, обойдётся государству в 158 миллионов евро ежегодно.