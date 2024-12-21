Премьер-министр Финляндии заявил, что граница с Россией останется закрытой

На саммите лидеров Северной и Южной Европы премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что границу с РФ в ближайшее время не откроют. В Хельсинках считают, что Россия будет направлять в республику мигрантов без надлежащих документов. Однако в Москве не раз отмечали, что пограничники соблюдают все инструкции, а переходом пользуются только те, кто имеет на это законное право.

По словам премьера, восточная граница останется закрытой, пока власти Финляндии не найдут способ, с помощью которого по согласованию с РФ можно будет открыть один или несколько пограничных пунктов. На данный момент такого взаимопонимания нет.