Премьер-министр Финляндии заявил, что граница с Россией останется закрытой
На саммите лидеров Северной и Южной Европы премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что границу с РФ в ближайшее время не откроют. В Хельсинках считают, что Россия будет направлять в республику мигрантов без надлежащих документов. Однако в Москве не раз отмечали, что пограничники соблюдают все инструкции, а переходом пользуются только те, кто имеет на это законное право.
По словам премьера, восточная граница останется закрытой, пока власти Финляндии не найдут способ, с помощью которого по согласованию с РФ можно будет открыть один или несколько пограничных пунктов. На данный момент такого взаимопонимания нет.
«У нас есть понимание, что они (российские власти, —Прим. Life.ru) продолжат это, то есть позволят людям приезжать без надлежащих проездных документов на пограничные пункты, если мы их откроем», — сообщил Орпо журналистам в финской Лапландии.
Напомним, что с ноября 2023 года власти Финляндии закрыли пропускные пункты на границе с Россией, обосновав решение «неконтролируемым потоком беженцев из третьих стран». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что данное решение создаёт новые разделительные линии в Европе. Летом 2024 года МВД соседней страны сообщило, что границы не станут открывать пока обстановка не поменяется. Митинги в поддержку открытия границ прошли в четырёх финских городах. Вышедшие на улицы также потребовали прекращение закрытия русскоязычных школ и классов, восстановление почтового сообщения между Финляндией, Белоруссией и РФ. Кроме того, митингующие выступили за отказ от введения ограничений на покупку недвижимости для людей с российским гражданством.
Shutterstock / FOTODOM / GagoDesign